Eskalierte Doktorspiele Kölner Kita kündigt mutmaßlichen Missbrauchsopfern

Der Spielplatz ist noch verwaist an diesem Morgen. Nebenan, vor dem langgestreckten Klinkerbau im Kölner Stadtteil Bocklemünd, steht ein Kinderfahrrad mit gelbem Wimpel. Hier ist, neben dem Jugendheim der Gemeinde, eine katholische Kindertagesstätte untergebracht, an der es so massive Konflikte gibt, dass die Kita-Leitung eine radikale Entscheidung getroffen hat.

Neun Familien mit insgesamt zwölf Kindern sollen Ende März ihre Kitaplätze verlieren. Die Einrichtung hat den Eltern die Betreuungsverträge gekündigt - obwohl einige von deren Kindern mutmaßlich Opfer von Übergriffen wurden.

Zwei Fünfjährige - ein Mädchen und ein Junge - sollen andere Kinder an den Geschlechtsteilen verletzt haben. Nach übereinstimmenden Berichten ist von Doktorspielen die Rede, die eskaliert sind. Dabei sollen die Fünfjährigen Stöcke in Vagina und Anus von Mädchen eingeführt haben. Eltern hatten die Verletzungen bemerkt und die Kita-Leitung alarmiert.

Die Leitung reagierte zwar auf die Vorfälle und stellte unter anderem eine zusätzliche Erzieherin ein, handelte aber nach Meinung der Betroffenen trotzdem zu lax und zu langsam. Außerdem wollten einige Eltern die Namen der beiden Fünfjährigen erfahren. Die Kita lehnte das mit Verweis auf das Alter der Kinder ab.

"Vertrauensverhältnis unwiederbringlich zerrüttet"

So kam es zum Konflikt. Einer der Beteiligten: das Kölner Erzbistum. Denn Träger der Kita ist die katholische Kirche. Und die hat, weil der Streit um den richtigen Umgang mit den Vorfällen seit dem Herbst ausgeufert ist, den zwölf Kindern und ihren Eltern jetzt gekündigt.

"Aus Verantwortung für die Mitarbeiter und die Kinder" ist die Mitteilung überschrieben, die das Erzbistum Köln als Kita-Träger am Dienstagnachmittag verschickte. Sie klingt nach Kapitulation vor einer völlig verfahrenen Situation: Die Kündigung der neun Familien sei "das Ergebnis einer monatelangen Entwicklung, in der das Vertrauensverhältnis (...) unwiederbringlich zerrüttet wurde".

Erzieher seien wochenlangen, "teils persönlichen Anfeindungen" durch die Eltern ausgesetzt gewesen und immer wieder diffamiert worden, heißt es in der Erklärung der Kirche. Bei einem Vermittlungsgespräch im Januar sei dann deutlich geworden, "dass es seitens der Eltern kein Vertrauen in die pädagogische und persönliche Lösungskompetenz der Erzieher gibt".

Andersherum wohl auch nicht: Die Eltern, die die Kita kritisiert hatten, erhielten ein striktes Hausverbot, die Kita ihrer Kinder dürfen sie nicht mehr betreten. Ihre Kinder werden seither an der Tür von Erzieherinnen in Empfang genommen "und bei Abholung den Eltern auch wieder übergeben", teilte das Erzbistum mit. Der Elternbeirat der Einrichtung reagierte auf eine SPIEGEL-Anfrage bisher nicht.

Mindestens zwei Vorfälle

Die Kölner Kita-Aufsicht steht der Eskalation weitgehend hilflos gegenüber. "Wir haben am 5. Oktober von den Übergriffen erfahren", heißt es beim Landschaftsverband Rheinland (LVR). Der LVR ist für die Betriebserlaubnis jeder Kindertagesstätte in Köln und Umgebung zuständig und muss von den Kita-Trägern bei besonderen Vorkommnissen in Kenntnis gesetzt werden.

"Wir wurden über einen Vorfall vom 12. September informiert und haben dann gehört, dass es am 25. Juli bereits einen weiteren Vorfall gegeben hatte", sagt LVR-Sprecher Till Döring dem SPIEGEL. Den habe die Kita zwar mit externer Unterstützung, aber zunächst ohne Information des Landschaftsverbands aufarbeiten wollen.

Erst nachdem es im Herbst zu einem weiteren Übergriff gekommen sei, sei dann auch der LVR in Kenntnis gesetzt worden, sagt Döring. Daraufhin sei der Träger intensiv beraten worden - ganz, wie es bei solchen Fällen vorgesehen sei.

"Dabei ging es beispielweise um Elternabende, um eine Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und um eine bessere Personaldecke", so Döring. Weil es sich um einen privaten Kita-Betreiber handele, sei es jedoch allein Sache der Leitung, welche Betreuungsverträge die Einrichtung abschließe, sagt Döring.

Und damit eben auch, welche Betreuungsverträge gekündigt werden.