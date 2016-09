Morddrohungen gegen Islam-Lehrerin Autorin Kaddor lässt sich vom Schuldienst beurlauben

Die Autorin und Islam-Lehrerin Lamya Kaddor will aus Sicherheitsgründen bis zum Sommer 2017 nicht mehr an ihrer Sekundarschule in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen unterrichten. "Ich habe mich vom Schuldienst vorerst beurlauben lassen", sagte sie SPIEGEL ONLINE am Donnerstag. Denn nach der Veröffentlichung ihres neuen Buches zur Einwanderung in Deutschland fühle sie sich massiv von rechten Kräften bedroht.

"An wüste Beschimpfungen bin ich gewöhnt", sagte Kaddor. "Aber in den vergangenen Tagen hat sich die Lage für mich sehr zugespitzt. Hass und Drohungen, bis hin zu konkreten Morddrohungen und Fantasien zu sexueller Gewalt, haben derart zugenommen, dass ich eine Konsequenz ziehen musste." Zumindest in diesem Schuljahr wolle sie nicht mehr unterrichten.

"Ich gehe mit großer Trauer", sagte die Lehrerin. "Aber ich fühle mich nicht mehr sicher und möchte auch meine Schüler und Kollegen nicht in Gefahr bringen. Das Risiko ist für mich unberechenbar." Kaddor verzichtet damit auch auf ihren Lohn. Ob sie nach den Sommerferien 2017 an ihre Schule zurückkehren wird, ist noch unklar.

Die zuständige Schulbehörde in Düsseldorf teilte mit, dass sie Kaddors Antrag auf Beurlaubung genehmigt habe. Gründe gab sie nicht an. Die Polizei Duisburg bestätigte, dass die Lehrerin Drohmails erhalten hatte. Man habe einen Tatverdächtigen ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

"Es wurde auch eine Gefährdungsbewertung erstellt, und wir haben Schutzmaßnahmen veranlasst", sagte der Sprecher Ramon Van der Maat. Details wollte er aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

Morddrohungen nach Buch-Veröffentlichung

Die Islamwissenschaftlerin Kaddor wurde in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus Syrien. Sie ist bekannt als Vermittlerin zwischen einem liberalen und traditionellen Islam, bekam die Integrationsmedaille der Bundesregierung und veröffentlichte mehrere Bücher, in denen sie unter anderem radikale Islamisten kritisierte.

Kaddors neues Buch erschien vor knapp zwei Wochen. Darin thematisiert sie unter anderem, dass auch die Mehrheitsgesellschaft ihren Beitrag leisten müsse, um Flüchtlinge und Einwanderer zu integrieren. Damit eckte die Autorin nach eigener Einschätzung vor allem in rechten Kreisen so sehr an, dass es zu den immer schärferen Drohungen kam.

"Das wurde offenbar so aufgefasst, dass uns die böse Muslimin erklärt, wie wir in Deutschland leben sollen", sagte Kaddor, "nur weil ich jetzt die Mehrheitsgesellschaft mal kritisch in den Blick genommen habe." Ihre Beurlaubung empfindet die Pädagogin durchaus als Niederlage. "Ich habe schon das Gefühl, dass die andere Seite ein bisschen gewonnen hat."

"Geistige Scharfmacher" in die Verantwortung nehmen

Sie werde sich jetzt aber keinesfalls aus der Diskussion zurückziehen und den Mund halten. Kaddor forderte vielmehr die "geistigen Brandstifter und Scharfmacher", die in verschiedenen Medien gezielt Stimmung gegen sie machten, für solche Entwicklungen in die Verantwortung zu nehmen. "Letztlich richten sich solche Angriffe gegen alle, die für eine offene und liberale Gesellschaft eintreten. Dagegen muss man sich wehren."

Die 38-jährige Islamwissenschaftlerin unterrichtete bisher an der Sekundarschule in Dinslaken Islamischen Religionsunterricht. Sie lehrte an verschiedenen Hochschulen und gehört zu den Sprecherinnen für das muslimische Wort, dem "Forum am Freitag" im ZDF. Außerdem ist sie Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes.

Im Mai 2016 erhielt sie den Buchpreis der Friedrich-Ebert-Stiftung für ein Buch, in dem sie thematisiert, warum sich deutsche Jugendliche Terroristen anschließen und in den "Dschihad" ziehen. Dabei bezog sie sich auch auf persönliche Erfahrungen. Fünf ihrer Ex-Schüler waren nach Syrien gegangen, um dort mitzukämpfen. Im Oktober soll sie den Integrationspreis der Stadt Duisburg erhalten.