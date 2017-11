Lehrer per Quereinstieg Der holprige Weg ins Klassenzimmer

Sie wollen Lehrer werden - haben aber etwas ganz anderes gelernt? Sie sitzen jetzt vielleicht in einem Büro, stehen in einem Labor, und grübeln darüber nach, wie es wäre, Ihr Wissen in einem Klassenzimmer an junge Menschen weiterzugeben?

Wahrscheinlich könnte der Zeitpunkt nicht besser sein, um auch spät noch in den Schulbetrieb einzusteigen. Viele Bundesländer suchen verzweifelt Lehrer. Mangelware sind besonders Sonderpädagogen und Lehrer an Grund-, Haupt-, Berufs- und Förderschulen, vor allem für die Fächer Mathe, Musik oder Chemie.

Viele Länder rekrutieren gerade massiv Quereinsteiger, die die Lücken in den Klassenzimmern füllen sollen. Es geht also um Pharmazeuten, Ingenieure oder Physiker, die kein Lehramt studiert haben und nun im Expressverfahren in Didaktik und Pädagogik fortgebildet werden, damit sie ihr Fachwissen an Schulen einbringen können.

Die Konditionen klingen oft gut: Unbefristete Anstellung oder baldige Verbeamtung, volles Gehalt vom ersten Tag an. Doch Vorsicht, der Quer- oder Seiteneinstieg ist nicht ohne. Teilnehmer berichten mitunter von schlechter Organisation und hohem Arbeitspensum, auch von "rücksichtlosem Löcherstopfen".

Quereinsteiger in Schulen: Von null auf Lehrer imago

Beteiligte berichten von rücksichtslosem Löcherstopfen.

2016 wurden bundesweit rund 3000 Steineinsteiger eingestellt - doppelt so viele wie im Jahr davor. Die meisten davon rekrutierte Berlin, nämlich 864. Dort machten sie fast 29 Prozent aller Einstellungen in den öffentlichen Schuldienst aus, in Sachsen sogar 35 Prozent. An Platz drei und vier in der Statistik der Kultusministerkonferenz stehen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Was Seiteneinsteiger lernen und leisten müssen, ist je nach Bundesland verschieden. Auf SPIEGEL ONLINE verraten drei von ihnen, welche Tipps sie für den Seiteneinstieg in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen geben würden. Weiter unten finden Sie außerdem eine Liste mit Links, unter denen Sie sich auch informieren können.

Sarah Melzer, 30, Chemnitz, Maschinenbauerin

Sarah Melzer Sarah Melzer mit Familie

"Ich habe Maschinenbau studiert und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Chemnitz gearbeitet, bis mir das mit den befristeten Arbeitsverträgen zu prekär wurde. Deshalb bewarb ich mich um ein Referendariat.

Ich hätte gleich an einer Schule mit vollem Deputat und voll bezahlt unterrichten können. Dann hätte ich einen Weiterbildungstag pro Woche gehabt und neben dem Lehrerjob innerhalb von fünf Jahren mein Zweites Staatsexamen nachmachen müssen.

Eine Freundin ist diesen Weg gegangen und hat mir abgeraten. Ich bin froh, dass ich zuerst ein einjähriges Referendariat gemacht habe. So hatte ich in den ersten drei Monaten nur sechs Unterrichtsstunden, in denen immer ein Mentor dabei war, also ein Lehrer derselben Schule, der dasselbe Fach unterrichtet.

Man bekommt dann zwar auch nur so viel Gehalt wie die Lehramtsstudenten. Aber die sechs Stunden waren mit Vorbereitung und dem wöchentlichen Theorietag hart genug. Wenn später noch sechs Stunden dazukommen, hat man wenigstens schon etwas didaktisches Grundwissen.

Ein paar Dinge haben sich geändert, seit ich meine Ausbildung begonnen habe. Das Referendariat dauert inzwischen zum Beispiel eineinhalb Jahre und nicht mehr nur eins. So hat man ein bisschen mehr Zeit, denn die Ausbildung ist wirklich anspruchsvoll.

Ich konnte bei der Bewerbung angeben, an welche Schule ich wollte - und ich hatte Glück, ich kam nach Chemnitz. Doch es gibt auch Kollegen, die aufs Land geschickt werden. Wir sollen ja helfen, einen Mangel zu beheben und deshalb kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden.

Ich unterrichte an der Handwerkerschule in Chemnitz Metalltechnik und Physik und habe jetzt 26 Wochenstunden. Anfangs war das hart. Ich wollte den perfekten Unterricht machen, wie wir es im Referendariat gelernt hatten. Aber so macht man sich kaputt.

Ich musste lernen, mich nicht in Details zu verlieren. Der Unterricht kann trotzdem gut werden, auch wenn man eine Stunde mal nicht hundertprozentig durchgeplant hat."

Aldo Brunetti, 32, Düsseldorf, Physiker

Privat Aldo Brunetti

"Das Referendariat dauert für Seiteneinsteiger zwei Jahre und nicht nur eineinhalb, weil man in den ersten sechs Monaten einen Crashkurs und eine Prüfung in Pädagogik macht. Danach unterrichten wir rund 17 bis 18 Wochenstunden eigenverantwortlich - etwa zehn Stunden mehr als Lehramtsreferendare.

Meine Fächer sind Mathe und Physik an einem Berufskolleg in Düsseldorf. Zwei Stunden in der Woche treffe ich mich mit meinen Betreuern, zwei anderen Lehrern des Berufskollegs. Sechs Stunden wöchentlich besuche ich Theorieseminare an einem Zentrum für Lehrerausbildung, zusammen mit anderen Seiteneinsteigern und Referendaren.

In Nordrhein-Westfalen bewirbt man sich als Seiteneinsteiger direkt bei der Schule, an der man arbeiten möchte. Vor dem Bewerbungsgespräch sollte man sich genau überlegen, warum man Lehrer werden will. Und man sollte sich die Schule sehr genau aussuchen.

Wenn die Betreuung nicht gut ist, wird die Ausbildung noch stressiger, als sie es sowieso schon ist. Denn man ist für jede Stunde und für jede Note selbst verantwortlich und lernt die Methodik erst nach und nach. Ich kenne Seiteneinsteiger, die nach einigen Monaten abgebrochen haben und zurück in die Industrie gegangen sind.

Das Leben eines Seiteneinsteigers ist einerseits fordernd und kompliziert und andererseits befriedigend, zum Beispiel wenn ich Schüler motivieren kann und sie gute Noten schreiben. Manchmal gebe ich auch Tipps in allgemeinen Lebensfragen.

Ich arbeite teilweise mehr als 40 Stunden in der Woche. In der Prüfungszeit kommen abends noch einige Stunden hinzu, in den ersten Monaten hatte ich kein freies Wochenende. Doch es lohnt sich, denn die Schulen brauchen uns dringend und wir sind von Anfang an bezahlt und angestellt wie vollwertige Lehrer.

Man kann den Seiteneinstieg auch in Teilzeit machen. Wenn man eine Familie hat, ist das sinnvoll."

Biochemikerin*, 40, Berlin

DPA Junge Lehrerin (Symbolbild)

"Ich hatte keinen Einfluss darauf, an welcher Schule ich lande, das ist in Berlin Glückssache.

Quereinsteiger kommen generell eher an schlechtere Schulen, da sie erst in der zweiten Bewerbungsrunde dran sind, wenn die begehrtesten Lehrerstellen schon anderweitig besetzt sind.

An meiner Schule habe ich keine Betreuung, obwohl ich mehrfach darum gebeten hatte. Es hieß, ich könne die Kollegen ja jederzeit fragen. Aber alle haben so wenig Zeit. Dabei bekommt die Schule für die Betreuung jedes Quereinsteigers zwei Extrastunden in der Woche.

Ich musste eine Chemiegruppe in einem normalen Klassenraum unterrichten, obwohl ich später experimentell geprüft werde. Wenn ich mit den Schülern wenigstens mal in Ruhe arbeiten könnte, aber in beiden Halbjahren wurden die Gruppen für den Naturkundeunterricht mittendrin neu gemischt.

Ich habe an einer Integrierten Sekundarschule angefangen und hätte gleich im ersten Halbjahr probieren sollen, die Schule zu wechseln. Das versuche ich jetzt, doch vom Antrag bis zum Wechsel dauert es ein halbes bis ein Jahr und das geht bei mir nur, weil ich in Elternzeit bin. Das ganze Referendariat dauert schließlich nur 18 Monate.

An meiner Schule habe ich nichts gelernt und war im ersten Halbjahr ziemlich verloren. Im zweiten Halbjahr habe ich mich an die Lehramtsstudenten gehalten, mit denen ich Seminare belege, und ich habe viel über Methodik und Theorie gelesen. Andere Seiteneinsteiger sind an ihren Schulen besser betreut. Ich hoffe, dass ich mit der nächsten Schule mehr Glück habe."

* Die Quereinsteigerin bleibt auf eigenen Wunsch anonym.