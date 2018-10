Lehrergeständnisse "Lasst mehr Stunden ausfallen!"

Das neue Schuljahr läuft. Und in diesem Jahr scheint er so groß zu sein wie noch nie: der Lehrermangel. Das führt schon zu Beginn des Schuljahres zu Frust: bei Eltern, bei Politikern und bei Lehrern - und damit auch bei mir. Denn eins gibt es zur schlechten Lehrerversorgung gleich gratis dazu: viele Vertretungsstunden.

Aus der Erfahrung vergangener Schuljahre kann ich erahnen, dass es nicht lange dauern wird, bis der erste mittel- bis langfristige Krankheitsfall oder eine längere Abordnung eintrudelt - und damit der Stundenplan aller Kolleginnen und Kollegen mächtig durcheinandergewirbelt wird. Hinzu kommt, dass Vertretungslehrer schwer und nur nach langem, bürokratischem Hin und Her zu bekommen sind. Das heißt für den Rest von uns zunächst einmal: Vertretungsstunden. Und die sind in aller Regel unbezahlt.

Über den Daumen gepeilt waren 80 bis 90 Prozent meiner Vertretungsstunden in den vergangenen Jahren grober Unfug. Ich schaute Filmchen mit Klassen, die ich nicht kannte. Ich gab Arbeitsaufträge abwesender Kollegen weiter, bei denen ich den Schülern nicht helfen konnte - was dazu führte, dass die Nachbereitung in der nächsten Stunde noch einmal genauso viel Zeit in Anspruch nahm. Oder ich ließ die Schüler Hausaufgaben machen, was auch nur von den besonders Fleißigen ordentlich erledigt wurde.

Vertretung geht an die Substanz

Währenddessen sind meine dringend zur Regeneration oder zur Unterrichtsvorbereitung benötigten Hohlstunden einfach verschwunden - aufgezehrt von einer meist fremden Klasse, die verständlicherweise keine Lust hatte, mich zu schonen. Gerade in einer relativ kleinen Schule wie meiner nagt das schnell an der Substanz des gesamten Kollegiums.

Doch warum funktionieren Vertretungsstunden so schlecht? Meist wird die Vertretung kurzfristig eingeplant, sodass kein adäquater Fachunterricht stattfinden kann. Man sitzt dann mit der Klasse die Zeit ab, spielt Galgenmännchen oder bearbeitet Arbeitsblätter aus irgendeinem Fundus, die die Fachschaft Englisch in wochenlanger Zusatzarbeit auf Wunsch der Schulleitung entworfen hat, die aber thematisch kaum zum aktuellen Unterricht der vergangenen Stunden passen.

Selbst wenn im Best-Case-Szenario ein Fachkollege die Stunden übernimmt, kann der sich nicht in jedes Thema einarbeiten, das die betreffende Klasse gerade behandelt. Nach fast jeder Vertretungsstunde denke ich mir, dass nicht nur ich, sondern auch die Schüler diese Zeit viel besser hätten verbringen können. Mit Kicken auf dem Schulhof, mit Lesen in der Bücherei, im Tratsch mit der besten Freundin und sogar mit Musikhören auf dem Smartphone.

"Aber die Aufsichtspflicht!"

Sind das nicht die wahren Gründe, warum die meisten Schülerinnen und Schüler verhältnismäßig gerne zur Schule gehen? Freunde treffen, das Wochenende planen und das Tischtennisspiel in der Pause; all die Dinge, die Abseits des Unterrichts stattfinden - zumindest bei mir war das früher so.

"Aber die Aufsichtspflicht!", höre ich meinen Schulleiter sagen. Das lasse ich für Grundschüler ja gerne gelten. Warum wir es aber Jugendlichen nicht zutrauen, sich auf dem Schulgelände zu beschäftigen oder den Heimweg eine Stunde früher anzutreten, können wohl nur die gewieften Juristen der Schulaufsicht beantworten.

Auf der Habenseite einer Vertretungsstunde stehen also die Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler und bestenfalls, aber keinesfalls regelmäßig, ein winzig kleiner Lernfortschritt. Auf der Sollseite stehen unbezahlte Überstunden, die bei den noch gesunden Lehrern zu weiterer Belastung führen, und dazu unmotivierte Schüler, die sehr genau wissen, dass sie diese Zeit viel besser hätten verbringen können.

Daher mein Appell an alle verärgerten Eltern und nervösen Schulleitungen: Gönnt den Kindern die freie Zeit und lasst mehr Stunden ausfallen! Die meisten Jugendlichen haben in Zeiten von G8 und Co. ohnehin zu wenig Zeit für soziale Kontakte oder sportliche Aktivitäten. Die Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern wird nicht an der einen oder anderen Hohlstunde scheitern, und auch wir Lehrerinnen und Lehrer würden es euch danken.

Der Autor ist Lehrer an einem baden-württembergischen Gymnasium.