Lehrer und die Einwanderungsgesellschaft Überfordert und alleingelassen

Schon der erste Satz sagt alles. "Deutschlands Lehrkräfte werden im Schulalltag zu oft alleingelassen", schreiben die Autoren der Studie "Lehrerbildung in der Einwanderungsgesellschaft", die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Ganz selbstverständlich werde zwar von den Lehrern erwartet, dass sie die gestiegene Zahl junger Flüchtlinge und förderungsbedürftiger Kinder und Jugendlicher individuell unterstützen. Nur: Von Ländern und Vorgesetzten kommt kaum Hilfe, Lehrer sollen ihre Probleme selbst lösen.

Der "Normalfall Vielfalt" ist im Klassenzimmer längst eingetreten, ohne dass die Aus- und Weiterbildungskonzepte für Lehrer entsprechend angepasst wurden, kritisieren die Forscher des Mercator Instituts an der Uni Köln und des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), die die Studie verfasst haben. Verantwortlich seien "deutliche Mängel in der Lehrerbildung in den Bundesländern".

Die wichtigsten Ergebnisse:

Zuwanderung ist in deutschen Schulen ein alter Hut: Bundesweit hat jedes dritte Kind schon heute einen Migrationshintergrund.

Viele Lehrkräfte haben nicht gelernt, wie sie auf kulturelle und sprachliche Unterschiede im Klassenzimmer angemessen reagieren können.

Das gilt auch für die Lehrerausbildung: Nur in wenigen Bundesländern lernen angehende Lehrer systematisch den Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt.

Lehrerfortbildung: Es gibt zu wenige wirksame Qualifizierungsangebote; und wenn doch, dann sind die Fortbildungen oft zu kurz und zu praxisfern.

Eigentlich ist klar: Der kompetente Umgang mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bei den Kindern müsste angesichts der Vielfalt im Klassenzimmer längst "zentrales Lernziel für alle Lehrkräfte" sein, wie die Forscher schreiben - doch davon sind die meisten Bundesländer weit entfernt. Nur in fünf Ländern sind ausnahmslos alle angehenden Pädagogen verpflichtet, sich im Studium mit der Frage des Spracherwerbs zu beschäftigen.

Damit die Lehrer ihre "zentrale Rolle für die Integration junger Flüchtlinge" wahrnehmen könnten, müsste dringend nachgesteuert werden: "Anstatt einige wenige Lehrkräfte für den Unterricht in sprachlich und kulturell vielfältigen Schulklassen zu spezialisieren, sollten alle Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung eine Basisqualifikation in Sprachbildung und interkultureller Pädagogik erhalten", fordern die Wissenschaftler.

Doch obwohl die Länder bei Fortbildungskursen für Lehrer deutlich schneller reagieren könnten als bei der Umstellung der Studieninhalte, haben die Autoren bei der Durchsicht aller Weiterbildungsangebote in Deutschland ebenfalls massive Mängel ausgemacht. Schon der Umfang der Kurse wird den Herausforderungen überhaupt nicht gerecht, zeigt die Studie.

Drei Forderungen leiten die Bildungsforscher aus ihren Befunden ab: Alle angehenden Lehrer müssten sich verpflichtende Basiskompetenzen in der Sprachbildung aneignen; die Fortbildungsangebote der Länder für Lehrer müssen dringend aktualisiert und auf ganze Kollegien statt auf Einzelpersonen ausgerichtet werden; und die Kursangebote sollten zentral und transparent recherchierbar sein, um auf diese Weise mehr Lehrer für Weiterbildungen zu gewinnen.