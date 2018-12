Lehrergeständnis Digitale Schule? Lasst uns die grüne Tafel!

"'Rom zur Zeit Caesars' - diese Überschrift habe ich mit Kreide an eine klassische Schiefertafel geschrieben; deshalb bin ich einen Augenblick lang der glücklichste Lehrer des Planeten. Denn ich hatte vergessen, wie sich das Schreiben mit Kreide anfühlt; an meiner ehemaligen Schule gab es ausschließlich digitale Whiteboards.

Und ja: Diese Boards sind manchmal der Hammer. Zum Beispiel kann man auf ihnen DVDs in Kinoqualität zeigen. Ein passendes YouTube-Kurzvideo, um einen zähen Text zu veranschaulichen? Kein Problem!

Zum Autor Daniel Schmitt Arne Ulbricht , Jahrgang 1972, unterrichtet an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen Französisch und Geschichte. Der Lehrer ist Autor mehrerer Bücher. Soeben ist sein Erzählband "Vatertag!" erschienen.

Trotzdem wuchs Jahr für Jahr meine Sehnsucht nach der klassischen Tafel. Warum? Ganz einfach: Für die täglichen Anschriebe aller Art eignet sich die bewährte Schiefertafel nicht nur genauso gut, sondern meistens besser.

Oft sage ich zum Beispiel: 'Anna, schreib deine Ergebnisse schon mal verdeckt an!' Anna, die immer besonders schnell fertig ist, springt auf, versteckt sich hinter der aufgeklappten Tafel und präsentiert später ihre Ergebnisse. Mit Tafeln kann man auf diese Weise wunderbar binnendifferenziert arbeiten - digitale Whiteboards sind dagegen einfach nur XXXL-Desktops, die sich nicht aufklappen lassen.

Tabellen an normalen Tafeln können von vielen Schülern gleichzeitig ausgefüllt werden. Ein solcher Kollektivanschrieb endet oft in pädagogisch wertvollem Chaos, weil die Schüler in Bewegung sind, und das Vergleichen bringt wegen der unterschiedlichen Schülerbeiträge besonders viel Spaß. Auch das geht nicht am digitalen Whiteboard, denn man kann nicht gleichzeitig mit mehreren Stiften schreiben.

Hin und wieder höre ich: 'Herr Ulbricht, ich kann Ihre Schrift nicht entziffern!' 'Sorry', sage ich und schreibe anschließend ordentlicher. Und es stimmt! Kreide-Tafelbilder sind individuell und tragen im wahrsten Sinne des Wortes die Handschrift des Lehrers, weil man die eigene Schrift eben nicht in Einheitsschrift verwandeln oder ein zu Hause vorbereitetes Worddokument hochladen kann. Und das macht uns Lehrer nicht unmenschlicher.

Und last, but not least: Die Schiefertafel ist sofort einsatzbereit. Okay, manchmal muss sie gewischt werden (dauert eine Minute). Und wenn Kreide fehlt, schickt man einen Schüler in die Parallelklasse (dauert dreißig Sekunden). Das digitale Whiteboard muss erst hochgefahren und der (teure) Stift 'kalibriert' werden, damit er dort seine Linien zieht, wo man ihn aufsetzt.

Und manchmal geht gar nichts mehr - teure Technik ist nun mal anfällig. Dann ist ein digitales Whiteboard zu nichts nutze, bis der Systemadministrator Zeit hat und den Fehler findet (und ihn irgendwann behebt). Eine Schiefertafel geht nie kaputt.

Für Bildungspolitiker, deren Lieblingsthema gerade der Digitalpakt ist, sind die Schiefertafeln leider Relikte aus alten Zeiten - aus der Kreidezeit sozusagen. Am liebsten würden sie noch heute alle Schiefertafeln gegen digitale Whiteboards austauschen. Der Unterricht wäre damit in der Tat digitaler, und der Grad der Digitalisierung scheint momentan das einzige Kriterium für die Schule der Zukunft zu sein.

Das ist leider Unfug. Wir brauchen keine Totaldigitalisierung, sondern ausreichend begeisterte Kollegen, engagierte Sozialarbeiter und Klassengrößen, die vernünftigen Unterricht ermöglichen. Die grünen Tafeln waren und sind kein Problem. Die meisten Kollegen arbeiten gern und gut mit ihnen.

Also lasst sie uns!