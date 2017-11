Lehrergeständnis Gib Schülern niemals Popcorn!

"Lehrer müsste man sein", verabschiedete mich meine Frau am Morgen, "ins Kino gehen und dafür auch noch Geld bekommen!" Ich tat ein wenig empört und murmelte etwas von wegen blödes Klischee, aber im Grunde hatte sie Recht: Es gibt wesentlich Schlimmeres im Lehrerleben, als ein paar Schüler ins Kino zu begleiten. Zumal ich kaum etwas organisieren musste. Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, was mich erwartete.

Nur durch Zufall hatte ich im Lehrerzimmer mitbekommen, dass eine Kollegin, nennen wir sie Frau Schmidt, mit ihren Schülern vormittags ins Schulkino fahren wollte. Passend zum Jahrgangsthema und auf Französisch mit Untertiteln. "Darf ich dich mit meinem Kurs begleiten?", fragte ich sie unvermittelt.

Frau Schmidt druckste ein wenig herum. Offenbar war es ihr nicht recht, aber es fiel ihr auch kein sozial kompatibler Grund dagegen ein. "Habe ich da gerade Kino gehört? Original mit Untertiteln? Da komm ich mit!", stieß ein weiterer Kollege hinzu. Am Ende fuhren wir mit einem vollgestopften Gelenkbus, ganzen drei Klassen, ins Kino.

"Wir müssen vorher noch etwas besprechen!", wandte sich Frau Schmidt noch im Bus an uns andere Kollegen: "Meine Schüler sollen im Kino nicht essen. Ich möchte, dass wir eine einheitliche Regel finden." Mir erschien das irgendwie übertrieben und sonderbar, dabei wollte sie doch nur diese fatale Verschaltung im Gehirn von Fernsehen und Fressen verhindern. "Solange sie alles wieder aufräumen, stört mich das nicht", gab ich zurück. Die restlichen Kollegen sahen das auch so. Wir wurden uns nicht einig, bevor der Bus ans Ziel kann. Zerknirscht nahm Frau Schmidt hin, dass das eben jeder mit seiner Klasse so handhaben könne, wie er wolle.

Vorne Knistern, hinten Ruhe

Kurze Zeit später saßen wir im dunklen Saal, in den Reihen vor uns knisterten die Popcorntüten. Hinter uns blieb es ruhig, denn dort saß die Klasse von Frau Schmidt. Nur manchmal zischelte einer ihrer Schüler missmutig vor sich hin.

Doch statt unserem französischen Film flimmerte plötzlich Fak ju Göthe über die Leinwand. Die Schüler jubelten laut auf, aber für diesen Film waren wir nicht gekommen. Also wandte ich mich an den Filmvorführer.

Er habe wohl den falschen Film heruntergeladen, behauptete er. Ich war sehr verwundert. "Ist das nicht illegal?", fragte ich naiv. Aber tatsächlich laden sich Kinos heute ihre Filme wohl von den Verleihfirmen herunter.

Ein großes Buh-Konzert tönte aus dem Kinosaal, als wir Elias M'Barek den Stecker zogen. Unter den Schülern breitete sich Unmut aus: Die einen strömten an die Junk-Food-Theke im Foyer, die Schüler von Frau Schmidt nagten an ihren mitgebrachten Stullen herum - das durften sie.

Ich hätte aufgeben sollen

Ich habe noch nie einen gefühlt so langsamen Downloadbalken gesehen. "In einer Viertelstunde haben wir ihn", versicherte uns der Vorführer. Aber an diesem Tag streamten sich wohl viele Leute Musik, schauten Pornos oder telefonierten via IP: Die Leitung war überlastet und aus der Viertelstunde wurde mehr als eine halbe. "Dürfen wir uns jetzt etwas kaufen?", bettelten die Schüler von Frau Schmidt, aber diese blieb hart.

Unterdessen fingen die durch Zucker und Cola aufgeputschten Schüler der vorderen Reihen an, immer mehr herumzulärmen und über die Sitzreihen zu turnen. Irgendwann wurde es auch mir zu viel und ich stellte mich vor die Leinwand: Es sei jetzt Ruhe, sonst würden wir alle zurück zur Schule fahren und Kino gäbe es sowieso nie wieder. Das half - fürs Erste.

Zurück in der Vorführkammer musste ich feststellen, dass der Kino-Mann nun den richtigen Film, allerdings auf Deutsch, heruntergeladen hatte. An der Stelle hätte ich besser aufgeben sollen, aber dafür waren wir einfach zu kurz vorm Ziel.

Einen letzten Versuch wollte ich wider alle Vernunft noch wagen. Auch der zweite Download mochte nicht so recht vorangehen, so wie damals, als man mit dem 56K-Modem stundenlang auf ein MP3-Stück warten musste. "Ruf mal in der Schule an und sag die restlichen Stunden ab", trug ich einem Kollegen auf. Und während ich jeden neuen Pixel am rechten Rand des Downloadbalkens sorgsam beobachtete, flogen im Kinosaal die Popcorntüten durch die Reihen. Jegliche Hemmungen waren gefallen.

Tränen in Schüleraugen

Schülergruppen von Frau Schmidt beknieten sie unter Tränen, endlich auch Geld in Fett und Kohlehydrate umsetzen zu dürfen. Schüler aus den anderen beiden Klassen setzten inzwischen ihr letztes Taschengeld in Schokoriegel um, wieder andere rannten in den freien Reihen um die Wette oder bewarfen sich mit Verpackungsmaterial.

Nach anderthalb nervenaufreibenden Stunden fing endlich unser Film an. Erst danach begannen wir mit den Bergungsarbeiten: eingetretenes Popcorn, verschmierte Schokolade, angekaute Gummibärchen und Verpackungen über Verpackungen.

Zurück im Lehrerzimmer holten wir uns dann bei Frau Schmidt eine ordentliche Standpauke ab. Nicht ganz unberechtigt, denn ihre Schüler hassten sie jetzt. Und das nur, weil wir den Ausflug der Kollegin gesprengt hatten. Gemeinsame Regeln sind eben doch wichtig, oft für die banalsten Dinge.