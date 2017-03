Gegen den Lehrermangel Mehr Quereinsteiger in den Klassenzimmern

Jeder zehnte Lehrer, der im vergangenen Sommer neu in die Schulen kam, ist eigentlich gar keiner. Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zufolge sind von den bundesweit eingestellten 29.000 Lehrern zu Beginn des laufenden Schuljahres fast zehn Prozent Quereinsteiger ohne didaktisches Fachstudium - und damit rund doppelt so viele wie im Jahr davor.

An weiterführenden Schulen sind demnach besonders Mangelfächer wie Mathematik, Informatik, Physik oder Kunst betroffen. Viele Quereinsteiger gibt es dem Bericht zufolge auch an Grundschulen. Spitzenreiter sei Sachsen, wo jeder zweite neue Grundschullehrer kein Fachstudium mitbringt. An Berliner Grundschulen lag die Quote bei 40 Prozent, in Brandenburg bei 36 Prozent.

Quereinsteiger in Schulen: Von null auf Lehrer imago

Beteiligte berichten von rücksichtslosem Löcherstopfen.

Die Zahlen beruhen auf einer Umfrage der Bundesvereinigung der Oberstudiendirektoren unter den Bundesländern. Die Kultusministerkonferenz wertet die Daten für 2016 noch aus, bestätigte aber einen gewachsenen Bedarf an Quereinsteigern in fast allen Ländern.

Die im FAZ-Bericht für 2016 genannten Zahlen liegen deutlich über denen, die die Kultusministerkonferenz für 2015 veröffentlichthatte. Demnach waren vor zwei Jahren 32.636 Lehrer neu eingestellt worden, gut 1500 davon als Quereinsteiger. Mit 4,6 Prozent war die Quote damals nur halb so hoch wie im aktuellen Schuljahr.

Quereinsteiger werden in der Regel während des laufenden Schulbetriebs monate- bis jahrelang nachqualifiziert. Solche Programme seien nötig, könnten aber nur Notlösungen sein, zitiert der FAZ-Bericht die Oberstudiendirektoren. Die Bundesvereinigung befürchte, durch den Einsatz zu vieler Nicht-Pädagogen würden Schlüsselqualifikationen wie Lesen, Schreiben und Rechnen vernachlässigt.