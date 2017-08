Beginn des Schuljahrs Sag mir, wo die Lehrer sind

In einigen Bundesländern sind die Ferien schon vorbei, in anderen kehren die Schüler bald in ihre Klassenzimmer zurück. Ein Problem haben viele Länder aber gemein: akuten Lehrermangel.

Anfang August sorgte noch eine Bertelsmann-Studie für Wirbel, die Prognosen für einen dramatischen Lehrermangel in den kommenden Jahren lieferte. Im Alltag zeigt sich: Der Mangel ist längst da, vor allem an den Grundschulen.

Die Landesregierungen üben sich in Schadensbegrenzung, teils mit umstrittenen Maßnahmen. Einige Beispiele der vergangenen Wochen:

In Sachsen hat das Schuljahr zwar schon vor 14 Tagen begonnen, trotzdem sind noch immer rund hundert Stellen ausgeschrieben. Sie sollen gezielt an Lehrer vergeben werden, die für Grundschule, Oberschule und Förderschule ausgebildet wurden, nicht an Seiteneinsteiger. Diesen Punkt betont das Kultusministerium, weil noch im Juli Zahlen kursierten, wonach der Anteil der Seiteneinsteiger unter den neu eingestellten Lehrern im Land in diesem Jahr zwischen 45 und 50 Prozent liegen könnte - die Endabrechnung liegt noch nicht vor.

In Sachsen-Anhalt fehlen ebenfalls Lehrer. Bereits im Februar schrieb das Land pensionierte Pädagogen mit der Frage an, wer aushelfen könne. 2017 wurden rund 270 neue Lehrer eingestellt, zu Beginn des Schuljahres vor zwei Wochen waren aber noch 100 weitere Stellen unbesetzt. Ab Oktober soll eine neue Regelung gelten, wonach Referendare schon nach vier Wochen eigenständig unterrichten sollen - bisher hatten sie vier Monate Schonfrist.

Von mehr als 600 Stellen an Grund-, Haupt- und Realschulen in Niedersachsen konnten bis zum Schuljahresbeginn nur zwei Drittel besetzt werden. Hastig wurden Kollegen aus den Gymnasien zur Vertretung zwangsweise abgeordnet - und fehlen dort. Mancher Gymnasiumsdirektor klagt nun, dass er Arbeitsgemeinschaften und Angebote zum Wahlunterricht streichen muss.

In Nordrhein-Westfalen hatte die bisherige SPD-Regierung schon viele Grundschulfächer für Seiteneinsteiger geöffnet sowie die Einstiegsgehälter angehoben. Die Einsteigerzahl stieg - und reicht offenbar in diesem Schuljahr dennoch nicht. Vor allem an Grundschulen bleiben viele Stellen unbesetzt, nun sollen wie in Niedersachsen Lehrer aus anderen Schulformen aushelfen.

In Mecklenburg-Vorpommern bleiben von 449 Referendarstellen im Land in diesem Schuljahr 274 unbesetzt. Das bedeutet nicht nur Engpässe im Schulbetrieb dieses Jahres, es zeigt auch, dass sich die Situation in den kommenden Jahren eher noch verschärfen dürfte, weil es an Nachwuchslehrern fehlt.

In Berlin, wo der Anteil der Seiteneinsteiger schon länger hoch ist, hat man mit Plakatkampagnen nach zusätzlichen Kräften gesucht. Außerdem wurden ehemalige DDR-Lehrer, die seit der deutschen Einheit in Horten als Erzieher arbeiten, gezielt angesprochen.

Das Kultusministerium in Bayern hat angekündigt, Anträge auf Teilzeit und Vorruhestand vorerst abzulehnen. Um den Mangel an Grundschul- und Förderlehrern zu beheben, will man außerdem Bewerber mit einem Examensschnitt von 3,5 zulassen. Bisher musste eigentlich eine Eins vor dem Komma stehen.

Im Saarland beklagt Bildungsminister Ulrich Commerçon, dass die Grundschulen an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Wo die Schulgebäude nicht ausreichen, behilft man sich mit Containern. Das Land hat rund 190 Lehrer neu eingestellt, hält damit aber lediglich die Gesamtzahl der Lehrkräfte aufrecht.

Baden-Württemberg hat noch bis 11. September Zeit, bis das Schuljahr beginnt, das Ministerium sprach aber bereits von Umverteilung. Das heißt: Auch hier werden wohl Lehrer aus anderen Schulen aushelfen müssen, wenn sich Lücken ergeben.