Großbritannien Jugendliche liefern sich Massenschlägereien

In Manchester haben sich am Dienstagabend rund hundert Jugendliche eine Massenschlägerei geliefert. Laut Polizei prügelten sie sich in der Innenstadt. Anwohner meldeten sich in diversen Notrufen auf den Dienststellen. Die Jugendlichen trugen demnach zum Teil Schuluniformen. Verletzt wurde offenbar niemand. Als die Polizei eintraf, rannten die Schläger in alle Richtungen davon.

Am Abend zuvor hatte es ähnliche Zwischenfälle in London gegeben. Laut Scotland Yard prügelten sich dort insgesamt ebenfalls rund hundert Menschen an fünf verschiedenen Plätzen im Süden der britischen Hauptstadt. Zwei Beteiligte wurden verletzt. Sieben Menschen im Alter zwischen 17 bis 21 Jahren nahm die Polizei fest.