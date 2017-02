Martin Schulz in der Bredouille "Pinneberg liegt mir sehr am Herzen"

Es war eigentlich kein großer Termin: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Dienstag eine Schule in Pinneberg besucht, um mit Schülern über die EU und internationale Politik zu sprechen.

Doch dann konfrontierte ihn ein Oberstufenschüler der Theodor-Heuss-Schule mit einem älteren Zitat über das Europaparlament, dem Schulz bis vor Kurzem noch als Präsident vorsaß: "Wir vertreten 500 Millionen Menschen, aber wir haben eine Wahrnehmung wie der Kreistag von Pinneberg."

Für seine abschätzige Bemerkung über die 40.000-Einwohner-Stadt bei Hamburg entschuldigte sich der SPD-Hoffnungsträger daraufhin. Es sei ihm nur um den Vergleich der geringen Außenwirkung beider Parlamente gegangen, sagte Schulz. Er habe hohen Respekt vor den Kommunalpolitikern. Sie seien die wahren Helden der Politik.

"Asche auf mein Haupt", sagte der SPD-Mann und versicherte den Schülern: "Pinneberg liegt mir sehr am Herzen."

Die Oberstufenschüler stellten viele Fragen zur EU, zu Donald Trump und zur internationalen Politik. Schulz warnte vor einem Wahlkampf im Stil von Trump. Der US-Präsident habe alle Grenzen des Respekts eingerissen, sagte er vor den rund 300 Schülern. "Die Kandidatinnen und Kandidaten anderer Parteien sind doch nicht meine Feinde, das sind in der Demokratie Wettbewerber."

Man habe nicht das Recht, andere Kandidaten in ihren Persönlichkeitsrechten mit Fake News, Shitstorms oder anderen Mitteln herabzuwürdigen, sagte Schulz. "Das, was er (Trump) in seinem Wahlkampf gemacht hat, ist das Gegenteil von Respekt." Gleichwohl sei Trump der frei gewählte Präsident der USA. Damit verdiene er Respekt, den ein deutscher Kanzler ihm entgegenzubringen habe.