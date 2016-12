Schüler vs. Manager "Ich sollte meine Arznei von Kindern herstellen lassen"

Labor-David gegen Management-Goliath: Australische Schüler haben den US-Pharmamanager Martin Shkreli in Erklärungsnot gebracht - indem sie den Wirkstoff eines Medikaments reproduziert haben. Als Antwort teilt nun Shkreli gegen die Schüler aus und zieht ihre Erfolgsmeldung in Zweifel.

Der Streit ist entbrannt, weil sich Shkreli oft wenig um die ethischen Aspekte seines Geschäfts schert. Unter seiner Leitung hat die Pharmafirma Turing die Rechte an Daraprim erworben und dann den Preis des Medikaments von 13,50 Dollar auf 750 Dollar (707 Euro) angehoben. Dabei handelt es sich um ein Mittel gegen Parasiten, das auch zur Behandlung etwa von HIV-Infizierten eingesetzt wird.

Als Highschool-Projekt haben James Wood und seine Freunde mit Hilfe der University of Sydney Pyrimethamin produziert, den Wirkstoff in Daraprim. Sie geben an, sie hätten zu Kosten von nur 20 Dollar so viel Pyrimethamin hergestellt, dass die Wirkstoffmenge einen Wert von mehreren tausend Dollar hätte.

Unvollständige Rechnung

Shkreli reagierte auf Twitter mit Sarkasmus: "Arbeits- und Ausrüstungskosten? Wusste nicht, dass man physikalische Chemiker umsonst haben kann." Die Rechnung der Schüler sei unvollständig: Zum Beispiel arbeiteten all die Experten ja nicht kostenlos, die ihnen bei dem Projekt gesagt hätten, was sie tun müssen. Auch hätten sie keinen Penny für die Benutzung des Labors bezahlen müssen.

Und er witzelte weiter: "Ich sollte Kinder von der Highschool nehmen, um meine Arzneien herzustellen." Andererseits säte er Zweifel an dem Experiment: "Woher wissen wir, dass sie das gemacht haben? Weil sie es sagen?"

Labor and equipment costs? Didn't know you could get physical chemists to work for free? I should use high school kids to make my medicines! — Martin Shkreli (@MartinShkreli) 1. Dezember 2016

Shkreli erntete für diese Kommentare massive Kritik. Und so gab er sich am Freitag in einem YouTube-Video zahmer: "Diese australischen Schüler sind der Beweis, dass die Wirtschaft im 21. Jahrhundert Probleme menschlichen Leidens durch Wissenschaft und Technologie lösen wird", sagte er. Den Schülern gebühre eine Gratulation.

Shkreli gilt seit der Preiserhöhung für Daraprim vielen als "der meistgehasste Manager der USA". Inzwischen ist er nicht mehr an Turing beteiligt. Die Firma hat weiterhin als einziger Hersteller die Zulassung, den Wirkstoff in den USA zu verkaufen. An Krankenhäuser wird er allerdings derweil zum halben Preis vertrieben. In den meisten anderen Ländern ist das Medikament preiswert zu haben. In Australien kosten 50 Tabletten nur zehn Dollar.

Shkreli scheint mit neueren Investments ähnliche Pläne zu verfolgen wie mit Daraprim - diesmal geht es um den Wirkstoff Benznidazol. Im US-Wahlkampf hat er sich für Donald Trump eingesetzt. Er versprach, bei dessen Wahl ein Musikalbum der Hip-Hop-Gruppe Wu Tang Clan zu veröffentlichen, von dem er das einzige Exemplar besitzt. Bei einem Sieg Clintons hätte er die Platte zerstört.