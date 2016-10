US-Studie Mädchen holen in Mathe auf

Wie gut sind die Studienanfänger in bestimmten Fächern? US-Unis wollen das mit dem SAT (Scholastic Assessment Test) herausfinden, einem standardisierten Test zur Studierfähigkeit. Jedes Jahr machen auch ein paar Zwölfjährige in den USA den Test: Eingeladen werden Schüler mit besonders guten Noten.

Sowohl in Mathe als auch im Sprachverstehen schneiden dabei seit Jahren die hochbegabten Mädchen etwas besser ab als die Jungs. Nur bei den Top-Mathe-Assen - den besten 0,01 Prozent eines Jahrgangs - ist das Verhältnis andersrum: Hier sind die Jungs besser. Und es sind auch deutlich öfter Männer, die Forschungs- und Nobelpreise in Mathematik und Naturwissenschaften gewinnen.

Woran liegt das? In den vergangenen Jahren hat sich unter Wissenschaftlern die Überzeugung durchgesetzt, dass Mädchen unbewusst dazu erzogen werden, keine Mathe-Überflieger zu sein. Eine These, die durch die neuesten SAT-Daten bestätigt wird, wie das Magazin "Quartz" unter Berufung auf eine Studie der Duke-Universität in Durham berichtet.

Demnach waren Anfang der achtziger Jahre unter den exzellenten Mathe-Schülern noch 14 Mal mehr Jungen als Mädchen: Die Schülerinnen kamen auf einen Anteil von gerade mal sieben Prozent. 2010 hatte sich das Verhältnis deutlich angeglichen, auf jede Top-Mathe-Schülerin kamen nur noch zweieinhalb mal so viele ebenso gute Schüler.

Bildungsforscher machen dafür ein gewandeltes gesellschaftliches Bewusstsein und mehr erfolgreiche Rollenmodelle für Frauen und Mädchen verantwortlich. Die Daten aus dem US-Test stimmten zuversichtlich, heißt es in dem Bericht: Bald schon werde das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen ausgewogen sein, und es sei realistisch, "dass wir in ein paar Jahrzehnten genauso viele Nobelpreis-Gewinnerinnen wie Gewinner in den naturwissenschaftlichen Fächern haben".