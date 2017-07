Mexiko Tausende Lehrer bekommen Geld, ohne zu unterrichten

Sie waren längst gefeuert - und hatten es trotzdem geschafft, Monat für Monat weiter ihr staatliches Gehalt zu bekommen: Mehr als 1300 ehemalige Lehrer sind in Mexiko bei einer landesweiten Kontrolle als Gehaltsbetrüger aufgeflogen. Das mexikanische Bildungsministerium hatte alle Einkommenszahlungen an Lehrer überprüft und die Fälle dabei aufgedeckt.

Noch größer war die Zahl der Pädagogen, die auf Jobs außerhalb des Klassenzimmers ausgewichen waren, aber trotzdem weiter ihr Lehrergehalt bezogen: Mehr als 44.000 Fälle von irregulärer Bezahlung listet der Kontrollbericht insgesamt auf.

Darunter seien mehr als 17.000 Lehrer, die nicht mehr mit Schülern, sondern für Gewerkschaften arbeiten, teilte der mexikanische Bildungsminister Aurelio Nuño Mayer mit. Bei mehr als 10.000 Lehrerstellen sei unklar, wer da eigentlich wo unterrichte. Und fast 15.000 weitere Pädagogen hätten Verwaltungsaufgaben übernommen, bei denen sie nicht mehr unterrichten, twitterte der Minister.

A partir de la comparación entre la nómina y la estadística educativa, encontramos 44,076 plazas con irregularidades. pic.twitter.com/PR9I2LWZhv — Aurelio Nuño (@aurelionuno) 17. Juli 2017

Die Lehrer, die in den Verwaltungsdienst gewechselt sind, will Aurelio Nuño Mayer jetzt zurück in die Klassenzimmer schicken. Der Bildungsminister hatte die Überprüfung angeordnet, nachdem es in den vergangenen Jahren zu gewaltsamen Protesten der Lehrer gegen Reformpläne im mexikanischen Bildungssystem gekommen war.

Die Regierung hatte die Pläne daraufhin abgeschwächt. Ursprünglich wollte sie die fachliche Eignung der Lehrer neu überprüfen - dagegen hatten jedoch die mächtigen Lehrergewerkschaften massiven Widerstand geleistet, obwohl manche Lehrerstellen nachweislich verkauft oder vererbt worden waren.