Um Eltern und vor allem ihre Kinder vom Kauf eines Magazins zu überzeugen, lassen sich Zeitschriftenhersteller einiges einfallen. Als Zugabe gibt es zum Heft einen Glitzerblock mit Leuchtstift, eine Taschenlampe oder einen kleinen Plastikkompass. Das Extra im aktuellen "Micky Maus"-Heft erregt derzeit jedoch die Gemüter von Eltern und Politikern.

Denn dem Heft liegt laut Hersteller "die perfekte Waffe für echte Helden" bei. Fast 30 cm lang, aus goldenem Plastik und mit "Wusch-Wusch"-Sound versehen, erinnert es an ein echtes Kampfmesser, das bei realen Überfällen zum Einsatz kommt.

Auch bei der Polizei sorgte das Spielzeug für Aufregung. Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob sagte laut Kölner Express: "Ich habe überhaupt kein Verständnis für dieses 'Spielzeug' und diesen Kommerz". Auch die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zeigte sich demnach entsetzt über die Spielzeugwaffe in der "Micky Maus".

Zuletzt hatten Messerangriffe an Schulen für Aufsehen gesorgt. In Lünen wurde vor einigen Wochen ein 14-Jähriger mit einem Messer getötet. In Baden-Württemberg verletzte ein Siebenjähriger seine Lehrerin mit einem Messer. Auch deshalb äußern Eltern auf Twitter ihren Unmut über das Spielzeug in der "Micky Maus":

Micky Maus geht mit der Zeit! So liegt dem aktuellen deutschen Comicheft ein Dolch bei! #mickymaus #dolch #messer

Und in London gibt es dann vermutlich als Gadget ein kleines Fläschchen mit Säure...?? https://t.co/NDIPgihmmp pic.twitter.com/ote9GwxWEe — Frau Hoppenstedt (@loriotfehlt) 25. April 2018

Doch nicht alle Eltern bewerten das Spielzeug in der Kinderzeitung so kritisch. Dieser Nutzer appelliert an das Selbstbewusstsein der Eltern:

Wer sich über den Plastik-Ninja-Dolch als Zugabe im aktuellen Micky-Maus-Heft empört, hat entweder keine Kinder oder wenig Vertrauen in die eigene Erziehung. — Felix Krautkrämer (@krk979) 25. April 2018

Andere weisen darauf hin, dass das Spielzeug in der "Micky Maus" häufiger mit Gewalt assoziiert werden könnte:

Man empört sich also, wenn in der aktuellen Micky Maus ein Plastikdolch als Spielzeug dabei ist, da man Kindern beibringen müsse Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Warum hat dann keiner gemeckert, als 'ne Polizei Ausrüstung mit Schlagstock dabei war? Ist Polizeigewalt also legitim? — Sure (@sure51) 24. April 2018

Dieser Mann nimmt das Spielzeug in der "Micky Maus" gelassen:

Sowas gab es doch schon hundertemale in der Micky Maus Magazine. Ich hatte Pistolen die geknallt hatte, Pulver den man den Eltern in den Kaffee getan hat damit der eklig schmeckt und und. Erklärt euren Kinder das ein echter Held kein Messer braucht um ein Held zu sein Ende aus — Solomon Silver 4 (@AmrasSilver) 24. April 2018

