Witzige Schülersprüche Die Kommunistin Karla Marx aus dem Bundesland Reinhold-Falls

Geschichte ist der Maßstab, mit dem wir das Hier und Jetzt bewerten können. Aber wie macht man das einem Jugendlichen begreiflich, der gerade mal seit zwölf Jahren laufen kann?

So gehört Geschichte, ebenso wie Politik und oft auch Erdkunde, zu den Fächern, die schwierig zu vermitteln sind. Jahreszahlen, Ereignisse und Orte - mag es in einigen Fächern möglich sein, sich mit Improvisationstalent durchzuwursteln, reicht in diesen Fächern eine ungefähre Vorstellung nicht aus. Denn Geschichte heißt ja nicht, dass man sich eine Geschichte ausdenken soll. Oder Erdkunde, dass man ein Land erfinden kann.

Einige versuchen es dennoch auf gut Glück: Und so tauchen plötzlich berühmte Persönlichkeiten wie "Karla Marx" auf, und Schüler berichten von kuriosen, historischen Begebenheiten wie dem deutschen "Einmarsch in das Studentenland". Und wo versteckt sich Duisburg? Ach, da: an der Nordsee. Dortmund übrigens auch. Wer hätte das gedacht!

SPIEGEL ONLINE hat Lehrer dazu aufgerufen, die schönsten Irrungen ihrer Schüler einzusenden. Daraus entstanden ist nun der bereits zweite Band mit den witzigsten Schülerantworten Deutschlands: "Nenne drei Hochkulturen: Römer, Ägypter, Imker" versammelt Absurditäten aus dem Schulalltag.

Denn Lehrer müssen sich nicht nur mit dem unterirdischen Wissensstand ihrer Schüler herumschlagen, sondern auch mit rotzfrechen Ausreden: "Sorry, ich konnte nicht kommen, ich habe aus Versehen Tipp-Ex geschnüffelt." Schlimmer als die Schülersprüche sind dabei nur die Eltern, von denen es nicht wenige schaffen, ihre Kinder an Dreistigkeit noch zu überbieten.

Außerdem reden die Lehrer mal Klartext und berichten, was sie tun, wenn sie unvorbereitet in den Unterricht kommen, warum sie manchmal unfaire Noten geben und wie sie sich fühlen, wenn sie vor der Klasse die Nerven verlieren.

