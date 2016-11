Neue witzige Schülerantworten "Der Plural von Maus ist Möse"

"Neues aus unserer Anstalt" - mit diesen Worten meldete sich eine Lehrerin bei uns. In ihrer E-Mail fanden wir: kreative Fehler, erstaunliches Unwissen und absurde Situationskomik aus dem Klassenzimmer.

Schüler, die in Prüfungen unter Druck stehen oder einfach nicht genug gelernt haben, verzapfen häufig die schönsten Fehler. Da wird in Mathematik ein Krümel zum Längenmaß und in Religion der Karneval zum kirchlichen Feiertag gemacht.

In Englisch wird die Krankenschwester mit "ill sister" übersetzt, in Politik teilen sich die drei Gewalten in Pädophile, Schläger und Einbrecher auf. Hin und wieder wird es auch ungewollt schlüpfrig, wenn im Deutschunterricht die Hauptsätze aus Subjekt, Präservativ und Objekt bestehen.

SPIEGEL ONLINE hat Lehrer dazu aufgerufen, die schönsten Irrungen ihrer Schüler einzusenden. Daraus entstanden ist nun der bereits zweite Band mit den witzigsten Schülerantworten Deutschlands: "Nenne drei Hochkulturen: Römer, Ägypter, Imker" versammelt Absurditäten aus dem Schulalltag und besonders dreiste Ausreden von Schülern und deren Eltern.

Schlimmer als die Schülersprüche sind für die Lehrer nämlich häufig nur die Mamis und Papis der Republik: Da steht beispielsweise schon mal in einer Entschuldigung, dass der Nachwuchs nicht in die Schule kommen konnte, weil Michael Jackson gestorben ist.

