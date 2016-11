Neue witzige Schülerantworten There we have the salad!

Was man als Englischlehrer für eine kurzweilige Stunde braucht, sind lediglich ein unangekündigter Vokabeltest und einige Schüler, deren Synapsen nicht richtig verknüpft sind. Deren Nervenzellen zur Not auch, sagen wir mal, kreative Wege gehen.

Oder wäre Ihnen etwa eingefallen, dass im englischen Sprachraum der "Bürgermeister" einen Nebenjob als "Burgerking" hat? Und klingt "pick" nicht irgendwie nach Schwein? Hat "crazy" nicht bestimmt etwas mit "Krätze" zu tun? Das Wort "like" erinnert aber total an Facebook, ist doch klar.

Wer gar nichts mehr versteht, der seufzt wie der Schüler einer Gesamtschule angesichts eines Englischtexts in einer Klausur: "Was soll bloß immer das große I im Text?" Tja: There we have the salad.

ANZEIGE Lena Greiner und Carola Padtberg-Kruse:

Nenne drei Hochkulturen: Römer, Ägypter, Imker Neue witzige Schülerantworten und Lehrergeschichten Als Hörbuch bei DAV, Ullstein Taschenbuch; 240 Seiten; 9,99 Euro

SPIEGEL ONLINE hat Lehrer dazu aufgerufen, die schönsten Irrungen ihrer Schüler einzusenden. Daraus entstanden ist nun der bereits zweite Band mit den witzigsten Schülerantworten Deutschlands: "Nenne drei Hochkulturen: Römer, Ägypter, Imker" versammelt Absurditäten aus dem Schulalltag und besonders dreiste Ausreden von Schülern und deren Eltern.

Schlimmer als die Schülersprüche sind für die Lehrer nämlich häufig nur die Mamis und Papis der Republik: Da steht beispielsweise schon mal in einer Entschuldigung, dass der Nachwuchs nicht in die Schule kommen konnte, weil Michael Jackson gestorben ist.

Lesen Sie hier in der Fotostrecke ein Best-of aus dem Kapitel "Übelsetzungen aus dem Englischunterricht" aus dem neuen Buch, das ab sofort im Buchhandel erhältlich ist:

