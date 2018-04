Schüler klagen über Unterrichtsdefizite Wenn die Bio-Lehrerin fehlt. Und fehlt. Und fehlt

Wenn Daniel Nottle an diesem Freitag mit seinen Abiturklausuren beginnt, fühlt er sich nicht so richtig gut vorbereitet. Im ersten Fach Englisch sieht es noch ganz okay aus, in Biologie aber könnte es Wissenslücken geben, fürchtet der 18-Jährige aus Neuruppin in Brandenburg. Er hat zwar viel gelernt, aber in den vergangenen Monaten sei sehr viel Unterricht ausgefallen.

Der Abiturient hat deshalb ein paar Tage vor seinem letzten Schultag eine Online-Petition aufgesetzt, um den Unterrichtsausfall auch auf dem Schulzeugnis zu dokumentieren. "Der Ausfall von Unterrichtsstunden ist eine Auswirkung von zu wenig Lehrkräften und somit zu wenig Mitteln für die Bildung im Land", heißt es in der Petition, "spätestens zum Schulabschluss rächt sich die fehlende Zeit, daraus kann ein schlechteres Abgangszeugnis resultieren." Im Interview erklärt Daniel Nottle, warum er die Petition gestartet hat.

SPIEGEL ONLINE: Herr Nottle, Sie wollen, dass ausgefallene Unterrichtsstunden auf dem Zeugnis vermerkt werden. Warum?

Daniel Nottle: Früher waren wir in der Unter- und Mittelstufe froh darüber, wenn mal eine Stunde ausgefallen ist. Das war ja wie Freizeit. Aber mit dem Beginn der Oberstufe hat sich das bei mir geändert, weil sich der Druck erhöht hat. Wenn ich mich für einen Studienplatz oder eine Ausbildung bewerben möchte, kommt es einfach auf gute Noten an - und die hängen nun mal mit dem Unterricht zusammen und nicht mit den ausgefallenen Stunden.

SPIEGEL ONLINE: Aber ist das denn wirklich so dramatisch, wenn mal ein paar Stunden ausfallen?

Nottle: Offiziell fallen in Brandenburg nur etwas mehr als zwei Prozent der Schulstunden aus. Aber auch Stillarbeit oder Vertretungsstunden, in denen die Schüler irgendwelche Aufgaben bekommen, nur um die Zeit totzuschlagen, gleichen einem Ausfall. Wenn die Fachlehrer fehlen, können sie den Stoff nicht vermitteln. Bei mir ist vor einigen Monaten die Biologielehrerin krank geworden und bisher noch nicht zurückgekommen. Aus diesem Grund konnten wir nicht einmal den ganzen Lehrstoff durchnehmen. Ab Freitag schreibe ich meine Abi-Klausuren, bald auch in Bio - und den Stoff müssen wir uns selbst aneignen, anstatt einfach nur zu wiederholen wie die Schüler in anderen Fächern. Das geht doch nicht!

SPIEGEL ONLINE: Was ist aber, wenn ein Personalchef in Ihrem Zeugnis sieht: In Biologie hat Herr Nottle nur die Hälfte der eigentlich vorgesehenen Stunden gehabt? Der stellt doch lieber jemanden ein, der mehr Unterricht hatte.

Nottle: Fehlender Unterricht macht sich ja ohnehin in schlechteren Noten bemerkbar. Wenn die ausgefallenen Stunden gekennzeichnet werden, hat man wenigstens eine Erklärung dafür. Fehlstunden führen zu Bildungslücken - und wenn es die gibt, sollte man transparent machen, dass dafür nicht die Schüler verantwortlich sind.

SPIEGEL ONLINE: Was wollen Sie mit Ihrer Petition erreichen?

Nottle: Ich will Druck auf die Bildungsverantwortlichen ausüben. Da muss einfach etwas passieren, um guten Unterricht in ausreichendem Umfang sicherzustellen. Eltern und Schüler unterstützen mich bisher dabei, manche Lehrer sind allerdings skeptisch. Ich hoffe aber trotzdem auf die Unterstützung von Lehrern - denn die Petition richtet sich ja nicht gegen sie, sondern soll auch zeigen, was die wenigen Lehrkräfte alles leisten müssen.