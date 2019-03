Im Schulbus zum Abschlussball US-Highschool verbietet Limousinen

Kein großer Auftritt am großen Tag: Eine Highschool in New Jersey verbietet ihren Absolventen, mit Limousinen oder Luxuswagen zum Abschlussball zu kommen. Das hat die Lakeland Regional High School den Eltern in dieser Woche in einem Brief mitgeteilt - und sich damit keine Freunde gemacht.

Die Schule legte fest: Die Teilnehmer des sogenannten Prom im Juni sollen Schul- und Reisebusse für den Hin- und Rückweg zur Party nehmen. Das sei eine Frage der Sicherheit und Gerechtigkeit, sagte Schulintendent Hugh Beattie. Die Busfahrt koste 15 Dollar. Das kann sich jeder leisten, die Fahrt in der Luxuslimousine nicht unbedingt.

Die Schule bricht damit mit einer in den USA weit verbreiteten Tradition: Viele Schüler lassen sich dort in einem Luxusschlitten zum Abschlussball kutschieren - und genießen den Glamour. Die Fahrt in der Limousine oder einem Partybus sei "der beste Teil der Nacht", sagte Oberstufenschüler Alex Barna dem Sender WCBS-TV.

Die Stimmung sei schlecht, sagte auch Dana Bosland, Mitglied im Klassenrat der Abschlussklasse, einem regionalen Medienableger von "USA TODAY". Auch die Eltern seien unzufrieden, dass ihren Kindern diese Tradition verwehrt werde, berichtete die Zeitung.

Schüler und Eltern wollen in knapp zwei Wochen zu einer Sitzung des Schulausschusses gehen, berichtete W CBS, und gegen die Entscheidung protestieren.