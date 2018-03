Durch Messer verletzte Grundschullehrerin "Keinerlei Anhaltspunkte für gezielten Angriff"

"Die Schulleitung ist derzeit nicht zu sprechen." Die Sekretärin der Antoniter-Grundschule Nimburg sagt diesen Satz am Montag nicht zum ersten Mal, das hört man. Und sprechen wollen viele mit der Grundschule nördlich von Freiburg, seit bekannt wurde, dass dort Anfang März ein Zweitklässler seine Lehrerin mit einem Messer am Bauch verletzt hat.

Was genau an jenem Dienstagvormittag auf dem Schulflur passierte, werde von der Polizei immer noch untersucht, sagt der Freiburger Polizeisprecher Walter Roth dem SPIEGEL. Medienberichte, in denen von einem "Angriff" des Jungen auf die Lehrerin die Rede sei und davon, dass er der Pädagogin das Messer "in den Bauch gerammt" habe, seien den Zeugenaussagen zufolge falsch. "Wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es sich um einen gezielten Angriff des Jungen auf die Lehrerin handelt", so der Polizeisprecher.

Nach SPIEGEL-Informationen hatte die Lehrerin den Schüler auf den Flur geschickt, wo er an einem Tisch nicht gemachte Hausaufgaben nachholen sollte. Als sie kurz darauf kontrollieren wollte, ob der Siebenjährige diesen Auftrag auch erfüllt, hatte er aus einer Bastelecke ein kleines Küchenmesser geholt. Danach, so stellt es sich für die Ermittler nach Zeugenaussagen und der Spurenauswertung dar, kam es "im Verlaufe eines Gerangels zwischen Lehrerin und Schüler zu der Verletzung". Die kleine Wunde am Bauch wurde daraufhin genäht.

Lehrerin berichtet von Panikattacken

Die "Badische Zeitung" berichtet, die betroffene Lehrerin habe beklagt, dass der Vorfall bagatellisiert werde. Sie habe Panikattacken, wenn sie an die Schule denke.

Derzeit läuft offenbar ein Verfahren, in dem geklärt werden soll, ob der Schüler auf eine andere Schule überwiesen wird. Das sei laut "Bild"-Zeitung der Wunsch des Klassenlehrers sowie mehrerer Eltern.

Experten raten in solchen Situationen jedoch nicht unbedingt zu harten Reaktionen, sondern zu einem überlegten Umgang. "Es kommt jetzt entscheidend auf das Netzwerk innerhalb und außerhalb der Schule an", sagt Bernd Kasper, Sozialpädagoge, Kinderschutzkraft und Autor des Buchs "Kindeswohl - eine gemeinsame Aufgabe". Ganz offenkundig sei hier eine Konfliktsituation in einer Grundschule außer Kontrolle geraten.

Saarbrücken-Bruchwiese: Eine Schule in Angst action press Was läuft da schief?

Experten zufolge liegen Lehrer und Eltern falsch, die glauben, nach einer solchen Auseinandersetzung das Problem mit einem Schulverweis für den Jungen lösen zu können. Die eigentliche Herausforderung sei, einen solchen Schüler wieder in die Schule und das soziale Miteinander dort zu integrieren, sagt Bernd Kasper.

Dem Schüler müsse seine Grenzüberschreitung mit einer deutlichen Reaktion klar gemacht werden.

Gleichzeitig müsse es an den betroffenen Jungen das Signal geben, dass Schule, Lehrer und andere Beteiligte wie etwa das Jugendamt oder ein Schulpsychologe gemeinsam nach einem Weg suchen, wie man in Zukunft zusammen lernen und arbeiten kann.

Lehrer sollten sich grundsätzlich mit möglichen Konflikten und Gewaltausbrüchen von Schülern auseinander setzen, weil an Schulen längst nicht mehr nur unterrichtet, sondern zunehmend auch erzogen werde. Ein entsprechendes Deeskalationstraining könnten Lehrkräfte bereits in zweitägigen Schulungen absolvieren.

Für die konzeptionelle und längerfristige Prävention verweist Bernd Kasper auf Programme wie "Faustlos", bei dem Kinder und Jugendlichen soziale Kompetenzen vermittelt werden, oder das an der FU Berlin entwickelte Programm "Denkzeit", bei dem die Schüler lernen, ihre impulsiven Handlungen zu hinterfragen.

Grundsätzlich gelte: "Wer Kindern in Grenzsituationen soziale Kompetenzen vermitteln will, muss sich erst mal seiner eigenen Position und seiner eigenen Grenzen sicher sein", sagt Bernd Kasper. Viele Lehrer hätten diese eigene Sicherheit bisher aber noch nicht - und je eher eine Schule das zum Thema mache, desto besser.

Absolute Sicherheit vor Vorfällen wie an der Grundschule Nimburg gebe es aber nicht, sagt Kasper. "Auch wenn man geschult ist, kann einem so etwas passieren - und man kann richtig aus der Bahn geworfen werden." Die Gefahr, dass Konflikte eskalieren, sei aber bei entsprechender Vorbereitung deutlich geringer.