"Wie frisch vom Sofa" Realschule verbietet Jogginghosen

Schon Karl Lagerfeld sagte: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Um dem vorzubeugen, hat die Realschule Süd in Bad Oeynhausen die Freizeitkleidung jetzt offiziell verboten. Wer nach drei Verwarnungen ein viertes Mal in Jogginghose zum Unterricht erscheint, muss nach Hause und sich dort umziehen. Die "WAZ" hat zuerst von dem Fall berichtet.

Laut Direktorin Anja Sprengel seien in der Vergangenheit viele der rund 500 Schülerinnen und Schüler in "hellgrauen, schlabbrigen Hosen" zur Schule gekommen. Das habe ausgesehen "wie frisch vom Sofa", die Lehrer hätten den Anblick nicht mehr ertragen. Deswegen habe sie das Thema in der Schulkonferenz zur Sprache gebracht. Das Gremium aus Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern habe für das Verbot gestimmt. Neben Jogginghosen seien auch Baseball-Kappen im Unterricht nicht mehr zugelassen.

Das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen erlaubt Schulen, Regelungen zur Bekleidung zu erlassen. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Beschluss der Schulkonferenz.

"Wir bereiten Schüler auf das Berufsleben vor", sagte Sprengel. Deswegen sei der "Couch-Potato-Look" nicht angebracht, selbst wenn er durch Sport- und Musik-Stars gerade gesellschaftlich im Trend liege. Eine Mutter soll sich als Begründung für die Jogginghose ihres Kindes auf eine angebliche Jeans-Allergie berufen haben - erfolglos.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Schule Jogginghosen verbannt. Im März hatte schon eine Realschule im baden-württembergischen Rottenburg eine ähnlich Entscheidung getroffen. "Wir kleiden uns in der Schule angemessen. Unsere schulische Kleidung unterscheidet sich von unserer Freizeitkleidung", heißt es in der neuen Schulordnung. Neben Jogginghosen sind an der Schule in Rottenburg auch Kaugummis, Energydrinks und Kartoffelchips verboten.