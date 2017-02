Radikaler Vorschlag Schulnoten? Weg damit!

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, hat sich für die komplette Abschaffung von Schulnoten ausgesprochen. "Zensuren sind nicht objektiv. Wir müssen weg von den Noten, hin zu individuellen Berichten, weil sie den persönlichen Lernfortschritten der Kinder viel gerechter werden", sagte sie der "Bild".

Tepe betonte, der Verzicht auf Noten sollte "nicht nur in Grundschulen, sondern in allen Schultypen praktiziert werden": Es sei wissenschaftlich bewiesen, dass frei formulierte Berichte besser seien.

Die Präsidentin des Bayrischen Lehrerverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, sprach sich ebenfalls dafür aus, Schulnoten auch in höheren Klassenstufen durch Lernentwicklungsgespräche zu ersetzen, weil dies motivierender sei. "In diesen Gesprächen kann der Lehrer dem Kind Kritisches viel besser vermitteln als mit einem Zeugnis. Die Gespräche sind sehr motivierend", sagte die BLLV-Präsidentin.

Keine Schule ohne Leistungsorientierung

Kritik kam dagegen von der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann: "Schule muss leistungsorientiert sein. Deshalb gehören auch Noten zur Leistungsmessung dazu", so die CDU-Bildungspolitikerin. Auch der Bayerische Realschullehrerverband sieht in den Schulnoten ein wichtiges Instrument zur Leistungsbeurteilung. Noten seien sowohl ein Lob für gute als auch eine konstruktive Rückmeldung bei schlechten Leistungen. "Alle Forderungen nach Abschaffung von Noten gehen an der Lebensrealität der jungen Menschen weit vorbei", sagt der Verbandsvorsitzende Jürgen Böhm.

Eine große Mehrheit der Deutschen stimmt Eisenmann und Böhm zu. In einer repräsentativen Umfrage sprachen sich drei Viertel der Deutschen für die Beibehaltung von Schulnoten aus.

Viele Eltern verbinden Zeugnisse und Noten allerdings auch mit besonders hohem Erwartungsdruck: In 41 Prozent der Familien führen schlechtere Schulnoten zu mieser Stimmung, in jeder zehnten Familie kommt es sogar zum Streit, ermittelte das Forsa-Institut vor wenigen Wochen - besonders oft kommt es demnach bei Einsen und Zweien zum Zwist.