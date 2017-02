Affäre mit Schülerin Unterrichtsverbot für Lehrer ist rechtens

Ein Lehrer ist vor dem Verwaltungsgericht Aachen im ersten Anlauf mit dem Versuch gescheitert, ein gegen ihn verhängtes Unterrichtsverbot wegen eines Verhältnisses mit einer minderjährigen Schülerin zu kippen. Weil er mehrere Monate lang sexuelle Kontakte zu der 16-Jährigen pflegte, könne er an der Schule nicht weiter unterrichten, entschied das Gericht per Eilbeschluss, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte.

Dem Lehrer sei bekannt gewesen, dass die 16-Jährige dieselbe Schule besuche, an der er unterrichte. Seine Beziehung zu dem Mädchen sei auch anderen Schülern bekannt gewesen, was "Beeinträchtigungen für die Funktionsfähigkeit der Schule als öffentlich-rechtliche Einrichtung mit Bildungs- und Erziehungsauftrag nahe lege", so die Aachener Richter. Dass die betroffene Schülerin mit dem Verhältnis einverstanden gewesen sei, ändere daran nichts.

Es gehöre zu den Kernpflichten eines Lehrers, dass er das Obhuts- und Näheverhältnis zu den Schülern nicht für eigene Bedürfnisse ausnutze. Durch die "sexuelle Distanzüberschreitung" des Lehrers sei "das Vertrauen sowohl des Dienstherrn als auch der Schüler- und Elternschaft in die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienstpflichten erheblich beeinträchtigt" (Aktenzeichen 1 L 50/17).

Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts kann der Lehrer Beschwerde einlegen, über die dann das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden müsste.