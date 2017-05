Bildungspolitik in NRW Sechs, setzen!

Sylvia Löhrmann, grüne Schulministerin in NRW, zeigt sich nach der klaren Wahlniederlage in NRW zerknirscht. "Wir haben dran gearbeitet, aber offenbar nicht gut genug", sagte sie am Montag nach ihrer Abwahl aus der Regierungsverantwortung mit Blick auf die großen schulpolitischen Themen des Landes: Inklusion, Schulzeitverkürzung und Flüchtlingsbeschulung.

Es sei eben ein "Risiko" und "mutig" gewesen, 2010 das Schulressort zu übernehmen, weil es in diesem Bereich "immer ganz, ganz große Herausforderungen zu bewältigen" gebe, so Löhrmann im Interview mit WDR 5. Im Rückblick lässt sich sagen: Das Risiko war zu hoch; der Mut hat sie vielleicht manchmal verlassen.

Dabei war Löhrmanns Strategie lange erfolgreich: Die Grünen-Politikerin setzte auf Deeskalation, organisierte an Rhein und Ruhr den "Schulfrieden" mit der bürgerlichen Opposition und beendete damit einen Jahrzehnte alten Stellungskrieg in der NRW-Bildungspolitik. Im Gegenzug verzichtete sie auf allzu strikte Vorgaben von oben, räumte dafür den Schulen und Kommunen große Freiheiten ein - von der Schulzeitverkürzung über mögliche Schulformen bis hin zur Inklusion.

Finanzielle Absicherung fehlt

Was in den ersten Jahren ihrer Amtszeit noch funktionierte, klappte zuletzt jedoch nicht mehr: Die fehlenden Vorgaben wurden der Schulministerin zunehmend vorgehalten. Genervt zeigten sich die Wähler von der Vielfalt der Schulen vor Ort. Weniger Möglichkeiten, dafür klarere Ansagen aus Düsseldorf hätten hier vielleicht geholfen. Und insbesondere bei der Inklusion, ihrem Leib- und Magenthema, fehlten Löhrmann schlicht die Mittel, um die Schulen angemessen auszustatten und damit sichtbare Erfolge in der Breite zu ermöglichen.

Das, was sie politisch stets vehement gefordert hat, war damit kaum einzulösen. So wurde es für die ehemalige Lehrerin immer schwieriger, die Balance zu halten - zwischen dem politisch hohen Anspruch einer vollständigen Inklusion von Kindern mit Förderbedarf in den Regelschulen einerseits und den personellen und finanziellen Rahmenbedingungen andererseits.

Genau das haben die Wähler nicht nur Löhrmann, sondern der ganzen rot-grünen Landesregierung letztlich zum Vorwurf gemacht: Der ARD-Wahlanalyse zufolge war die Schulpolitik das wichtigste Wahlthema, 29 Prozent der Befragten nannten diesen Bereich. Nur 22 Prozent erwähnten die politische Weltlage, 15 Prozent die innere Sicherheit in NRW.

Wackelkurs bei G8

Auch beim anderen großen Schulthema, dem Umgang mit dem Turboabitur, wird Löhrmanns Pragmatismus ihr jetzt zum Vorwurf gemacht. 2010 hatten die Grünen im Landtagswahlkampf noch mit dem Slogan "Mehr Zeit zum Lernen" für eine Rückkehr zu G9 geworben. Nach einiger Zeit als Schulministerin vertrat sie dagegen eine andere Position: Eine Rückkehr für G9 sei "falsch", warb Löhrmann ein paar Jahre später. Um dann, im Herbst 2016, auf die zunehmende öffentliche Kritik an der verkürzten Schulzeit bis zum Abitur mit einem Konzept zu antworten, dass eine G9-Rückkehr für die Gymnasien doch wieder möglich machen sollte - in eigener Entscheidung vor Ort.

Das Thema sei eben nicht leicht zu vermitteln gewesen "durch Eltern, die einmal G8 wollen, andererseits dann wieder G9 wollen - das ist dann ja auch ein bisschen schwierig zu handeln", entschuldigte Sylvia Löhrmann ihren Kurs. Andere Länder hatten zuvor ihre Kehrtwenden deutlich entschiedener und mutiger durchgeführt: Erst beschloss Niedersachsen die radikale Rückkehr zu G9, zuletzt hatte Bayern die Notbremse beim Turboabitur gezogen.

Es ist vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass die abgewählte rot-grüne Landesregierung ausgerechnet bei einem umstrittenen Thema Erfolg hatte: Die Integration zehntausender Flüchtlingskinder in die Schulen ging weitgehend reibungslos über die Bühne. NRW zählt zu den wenigen Bundesländern, die den Bereich Schulpsychologie vor dem Hintergrund der Zuwanderung noch einmal aufgestockt hatten - doch dieser Erfolg ließ sich im Wahlkampf ganz offenkundig nicht vermitteln.