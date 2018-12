Gescheiterte Abschiebung in Nürnberg Afghanischer Berufsschüler zu Sozialstunden verurteilt

Leonhard Seidl sagt, er sei "noch immer schockiert", wenn er an die Ereignisse vom 31. Mai 2017 vor einer Nürnberger Berufsschule denke. Der 42-Jährige saß an jenem Tag zunächst in einer Menschenkette.

"Die Polizei ging damals sehr brutal vor", sagt der bayerische Buchautor und Flüchtlingsaktivist über jenen Tag, an dem der afghanische Flüchtling Asef N. aus seiner Schule geholt und abgeschoben werden sollte. Viele Schüler solidarisierten sich mit ihrem Klassenkameraden. Unterstützer und Autonome kamen hinzu.

Am Ende versuchten gut 300 Menschen, die Abschiebung zu verhindern. Es kam zu Tumulten zwischen der Polizei und den Protestierenden - dabei wurden offiziellen Angaben zufolge neun Polizisten und mehrere Demonstranten verletzt.

Viele Protestierende und Beobachter des Einsatzes kritisierten, die Polizei sei damals zu aggressiv vorgegangen. Unstrittig ist, dass die Beamten Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzten. Die Behörden dagegen sprachen von massiven Attacken wie Flaschenwürfen und einem in Richtung Beamten geschleuderten Fahrrad. Und auch der afghanische Schüler, den Lehrer und Mitschüler als gut integriert beschreiben, sei gegenüber den Beamten gewalttätig geworden.

Deshalb musste sich der mittlerweile 22-Jährige am Mittwoch vor dem Nürnberger Amtsgericht verantworten. Während draußen Flüchtlingsaktivisten wie Leonhard Seidl demonstrieren, wird Asef N. unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess gemacht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens sowie Sachbeschädigung vor. Der junge Mann soll Flaschen auf eine Ampel geworfen haben. Die Sachbeschädigung räumt Asef N. ein. "Er hat sich für das Fehlverhalten entschuldigt und auch Entschädigung bezahlt", sagt sein Anwalt Michael Brenner am Rande des Prozesses. Er spricht von einem jugendlichen Fehler.

Am Mittwochnachmittag tritt ein Gerichtssprecher vor die wartenden Journalisten und verkündet die Entscheidung. Asef N. wird wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung sowie des unerlaubten Aufenthalts schuldig gesprochen.

Weil er zum Zeitpunkt der Tat noch keine 21 Jahre alt war, verurteilt ihn die Vorsitzende Richterin nach dem Jugendstrafrecht. Asef N. muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. "Das Urteil trägt dem Erziehungsgedanken Rechnung", sagt ein Gerichtssprecher. Ein Arrest sei nicht angemessen gewesen.

Asef N., der einen schwarzen Anzug trägt, lehnt nach der Verhandlung Interviewanfragen von Journalisten ab. Dem SPIEGEL sagt er jedoch, er sei "im großen und ganzen zufrieden mit dem Urteil". Er lächelt mehrfach erleichtert seinen Unterstützern zu. Doch die Angst vor einer Abschiebung nach Afghanistan bleibt, sagt sein Anwalt. Denn der Asylfolgeantrag von Asef N. wurde im November dieses Jahres abgelehnt.

Brenner legte zwar Klage dagegen ein. Und solange das Verfahren läuft, kann Asef N. nicht abgeschoben werden. Doch ob der junge Afghane anschießend in seiner neuen Heimat bleiben kann, ist unsicher.

Draußen regnet es am Mittwoch phasenweise in Strömen. Seidl und gut ein Dutzend Flüchtlingsaktivisten harren dennoch schon seit Stunden vor dem Gerichtsgebäude aus. "Asef wurde bereits genug Unrecht angetan", so Seidl.

Lill Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude in Nürnberg

Auf einem Transparent steht: "Gemeinsam in Solidarität und Freundschaft". Demonstrant Janosch Kramer sagt, der Glaube vieler Schüler in den Rechtsstaat habe damals gelitten: "Viele waren fassungslos über das Vorgehen der Polizei." Die Nürnberger Flüchtlingsaktivisten hätten in den Folgemonaten großen Zulauf von Sympathisanten gehabt.

Er wolle aber auch darauf aufmerksam machen, dass noch Verfahren gegen seiner Aussage nach unschuldige Demonstranten laufen. Tatsächlich hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen 19 Mitschüler und Sympathisanten eingeleitet. Das bestätigte eine Sprecherin der Nürnberger Staatsanwaltschaft dem SPIEGEL. In drei Fällen seien bis November bereits rechtskräftige Urteile ergangen.

Ein junger Mann, der sich nach Überzeugung des Gerichts mit Tritten und Schlägen dagegen gewehrt hatte, als Polizisten ihn aus einer Sitzkette zogen, erhielt mit zwei Jahren auf Bewährung die bislang höchste Haftstrafe. Drei erstinstanzliche Urteile sowie drei Strafbefehle waren der Sprecherin zufolge im November noch nicht rechtskräftig. Mehrere andere Verfahren wurden bereits eingestellt.

Lill Flüchtlingsaktivist Leonhard Seidl

In zwei Fällen ermittelte die Staatsanwaltschaft auch gegen Polizisten. Beide Verfahren seien allerdings eingestellt worden - darunter eins wegen Körperverletzung im Amt aufgrund eines mutmaßlichen Übergriffs gegen Leonhard Seidl.

Dem SPIEGEL vorliegende Fotos einer Videokamera-Aufnahme der Polizei vom 31. Mai 2017 zeigen zwar, dass der Buchautor von einer Faust eines Polizisten getroffen wurde. Das steht auch in der Verfügung zur Einstellung des Verfahrens. Da der Beamte aus Sicht der Ermittler jedoch von zahlreichen Demonstranten bedrängt und in Richtung des Einsatzwagens gedrückt wurde, habe er nur versucht, "seine Bewegungs- und Reaktionsfähigkeit zu erhalten" - und das entspreche dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.