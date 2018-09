Wangenkuss für "Ranghöhere"? Österreichische Schule irritiert mit Benimmregeln

Ein Wangenkuss für den Lehrer? Eine weiterführende Schule in Österreich hat an ihre Schüler missverständliche Begrüßungsregeln verteilt und dafür viel Kritik einstecken müssen. Laut der Anleitung der Schule bestimmt der "Ranghöhere" die Art der Begrüßung - bis hin zum Wangenkuss.

"Als Rangniedriger fügt man sich der Wahl und erwidert die jeweilige Begrüßung", heißt es in den Regeln für gutes Benehmen, die mit einem Jahresplaner an die Schüler verteilt wurden. "Ein Mitarbeiter wird sich also nach dem Kunden richten, der Herr nach der Dame und das Kind nach dem Erwachsenen." Als weitere Begrüßungsformen wurden eine freundliche Umarmung, ein Zunicken oder ein Handschlag aufgeführt.

Zahlreiche Eltern beklagten sich über das Schreiben, über das zuerst die Lokalzeitung "Bezirksrundschau Perg" berichtet hatte. Auch im Netz kritisierten User die aus ihrer Sicht völlig verfehlten Benimmregeln teilweise scharf.

Und wohin darf der vermutlich „ranghöhere“ Pfarrer küssen?

Das ist doch widerlich und unerträglich. Hat mit gutem Benehmen nichts zu tun. Gar nichts. Hat mit Demütigung zu tun. Grauslich.

Im ORF-Radio Oberösterreich räumte die Leiterin der Schule im Ort Saxen, Maria Reindl, ein, dass der Jahresplaner eine "unglückliche Formulierung" enthielt, sprach aber gleichzeitig von einer "bewussten Fehlinterpretation".

"Selbstverständlich verlangen wir nicht von unseren Schülern, dass sie die Lehrkräfte küssen müssen", sagte Reindl. Stattdessen habe man die Kinder und Jugendlichen darauf aufmerksam machen wollen, dass ein Wangenkuss als Begrüßung nicht immer passend sei. Die Seite mit dem Hinweis sei mittlerweile aus dem Planer entfernt worden.