Neuer Pisa-Test Deutsche Schüler sind gute Teamworker

Nachfragen, Informationen bei anderen besorgen, zusammen Strategien entwickeln: Deutsche Schüler sind bei der Teamarbeit deutlich besser als der Durchschnitt der 15-Jährigen in anderen Staaten - und auch besser als bei den Einzelleistungen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Das zeigt eine neue Auswertung der Pisa-Daten, die am Dienstag Morgen veröffentlicht wurde.

Deutsche Schüler können demnach besonders gut knifflige Probleme zusammen mit anderen lösen. Unter den 52 Ländern, deren Bildungssysteme verglichen wurden, landeten die Neuntklässler aus Deutschland auf Platz 12 und damit im oberen Viertel - vergleichbar mit Ländern wie Australien, den USA, Dänemark und Großbritannien.

Problemlösen im Team Land Punkte OECD-Durchschnitt 500 China (VR)* 496 Republik China (Taiwan) 527 Südkorea 538 Macau 534 Singapur 561 Japan 552 Hongkong 541 Kanada 535 Estland 535 Finnland 534 Neuseeland 533 Australien 531 Deutschland 525 USA 520 Dänemark 520 Vereinigtes Königreich 519 Niederlande 518 Schweden 510 Österreich 509 Norwegen 502 Slowenien 502 Belgien 501 Island 499 Tschechische Republik 499 Portugal 498 Spanien 496 Frankreich 494 Luxemburg 491 Lettland 485 Italien 478 Russland 473 Kroatien 473 Ungarn 472 Israel 469 Litauen 467 Slowakei 463 Griechenland 459 Chile 457 Zypern 444 Bulgarien 444 Uruguay 443 Costa Rica 441 Thailand 436 Vereinigte Arabische Emirate 435 Mexiko 433 Kolumbien 429 Türkei 422 Peru 418 Montenegro 416 Brasilien 412 Tunesien 382 * Peking, Shanghai, Jiangsu und Guangdong

Am Computer mussten die 15-Jährigen verschiedene Aufgaben lösen, die nur in Absprache mit anderen zu bewältigen waren. Diese Mitstreiter wurden vom Testprogramm simuliert. So sollte die Gruppe etwa ein Ausflugsziel für eine Klassenfahrt finden, dabei Vor- und Nachteile verschiedener Ziele recherchieren und ein Missverständnis ausräumen, das in den Test "eingebaut" war.

"Es ist das erste Mal, dass sich die Pisa-Studie mit solchen sozialen Kompetenzen befasst hat", sagt Andreas Schleicher, Pisa-Koordinator bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Erhoben wurden die Daten 2015, der zusätzliche Test zur so genannten "kollaborativen Problemlösungskompetenz" wurde jetzt ausgewertet. In Deutschland hatten rund 1.900 Schüler daran teilgenommen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Mehr als 13 Prozent der deutschen Schüler sind beim Problemlösen im Team richtig gut. Sie erreichten die höchstmögliche Kompetenzstufe vier in der Teamarbeit. Im OECD-Durchschnitt liegt dieser Wert nur bei acht Prozent. "Die Teamkompetenz ist eine echte Stärke Deutschlands", sagt Andreas Schleicher.

Etwas mehr als ein Fünftel (21 Prozent) der Neuntklässler in Deutschland kommt dagegen nicht einmal auf die zweite Kompetenzstufe. Sie können "allenfalls Aufgaben mit niedriger Problemkomplexität und begrenzter Kooperationskomplexität bewältigen", heißt es in der Studie. Bei Gruppenarbeiten beschränken sich diese Schüler in der Regel darauf, einen Einzelbeitrag beizusteuern - oftmals auch nur nach Aufforderung durch andere.

Die Unterschiede zwischen besonders guten und besonders schwachen Schülern sind in Deutschland größer als in anderen Ländern. Diese so genannte Leistungsvarianz ist an deutschen Schulen um 13 Prozent höher als im OECD-Durchschnitt - ein klarer Hinweis auf eine deutliche Leistungsspaltung im Schulsystem.

Ein besonders interessanter Aspekt ist der Vergleich zwischen Jungen und Mädchen. "Da sind die Ergebnisse eindeutig", sagt Andreas Schleicher. "Wenn es darum geht, Probleme alleine zu lösen, dann sind Jungen besser als Mädchen. Aber bei der Teamarbeit schneiden sie deutlich schlechter ab." Der Vorsprung der Mädchen sei nicht nur in Deutschland messbar, sondern in allen untersuchten Ländern.

Problemlösen im Team Land Punkte Jungen Punkte Mädchen OECD-Durchschnitt 486 515 China (VR)* 486 508 Republik China (Taiwan) 513 541 Südkorea 522 556 Macau 515 553 Singapur 552 572 Japan 539 565 Hongkong 523 559 Kanada 516 555 Estland 522 549 Finnland 511 559 Neuseeland 513 553 Australien 511 552 Deutschland 510 540 USA 507 533 Dänemark 509 530 Vereinigtes Königreich 503 536 Niederlande 504 531 Schweden 489 531 Österreich 498 521 Norwegen 487 518 Slowenien 484 521 Belgien 489 514 Island 485 512 Tschechische Republik 486 512 Portugal 489 507 Spanien 485 508 Frankreich 480 508 Luxemburg 478 504 Lettland 465 505 Italien 466 489 Russland 460 486 Kroatien 459 486 Ungarn 459 485 Israel 459 481 Litauen 453 482 Slowakei 448 478 Griechenland 444 475 Chile 450 464 Zypern 424 464 Bulgarien 429 461 Uruguay 434 451 Costa Rica 437 445 Thailand 416 451 Vereinigte Arabische Emirate 416 454 Mexiko 426 440 Kolumbien 425 433 Türkei 411 434 Peru 414 421 Montenegro 403 429 Brasilien 402 421 Tunesien 375 387 * Peking, Shanghai, Jiangsu und Guangdong

Bei der parallelen Befragung der Lehrer gab gut die Hälfte der deutschen Pädagogen an, mindestens einmal pro Woche Gruppenarbeit im Unterricht zu nutzen - mehr als im internationalen Durchschnitt. Leicht über dem Schnitt liegen auch die Werte, mit denen die Schüler einstuften, wie viel Spaß ihnen das Arbeiten im Team bereitet.

Auch bei zukünftigen Pisa-Studien - die nächste Datenerhebung ist im kommenden Jahr geplant - soll wieder die soziale Kompetenz gemessen werden, kündigte Andreas Schleicher an. "Reines Abfragewissen verliert dramatisch an Bedeutung, das kann Google besser", begründet der Bildungsforscher, warum Teamarbeit als Aspekt in die Testfragen aufgenommen wurde.

"Sowohl im Beruf als auch im Alltag stehen wir ständig vor Problemen, die wir ohne andere Menschen nicht lösen können", sagt auch Kristina Reiss, Professorin am Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der TU München und Koordinatorin des deutschen Teils der PISA-Studie: "In der Arbeitswelt handelt es sich dabei zunehmend um Aufgaben, für die es keine Routine gibt." Schule müsse deshalb das Arbeiten im Team regelmäßig einüben.

Das aber, rät Andreas Schleicher den deutschen Schulen, müsse flächendeckend passieren: "Die denkbar schlechteste Lösung wäre ein neues Schulfach 'Problemlösen im Team'." Stattdessen müssten sich alle Fächer stärker in Richtung Teamarbeit öffnen: "In Japan findet ein großer Teil des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts in Teams statt", sagt der Bildungsforscher, "deshalb hat mich deren gutes Abschneiden bei dieser Auswertung auch nicht überrascht."