Streit um Schulfach Schüler sollen mehr über Politik lernen - nur wie?

So viel Einigkeit herrscht selten. Schulverwaltung, Schüler- und Lehrervertreter, die Eltern und die Bildungspolitik - sie alle wollen in Berlin die politische Bildung in der Schule stärken und deshalb möglichst schnell das Fach "Politik" einführen. Es soll bereits im kommenden Schuljahr "erkennbar auf dem Zeugnis ausgewiesen werden", sagt Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Doch es gibt ein Problem: die vollen Stundenpläne. Heftige Debatten sind deshalb um die Frage entbrannt, welche Fächer möglicherweise Stunden abgeben müssen, um Platz für Politik zu schaffen. Ethik, Geschichte, Geografie - das sind die anderen Fächer in den Gesellschaftswissenschaften und damit die möglichen Leidtragenden.

Deren Vertreter finden mehr politische Bildung zwar gut - aber bitte nicht auf Kosten ihrer Disziplinen. "Wir teilen die Einschätzung, dass für Geschichte und Politische Bildung zu wenig Zeit zur Verfügung steht", sagt etwa Peter Stolz vom Berliner Landesverband der Geschichtslehrer.

Stolz schlägt deshalb vor, das Fach "Geschichte/Politische Bildung" ab der 7. Klasse zwei Stunden pro Woche zu unterrichten, ab Klasse 9 dann dreistündig - und damit mindestens eine Stunde mehr als bisher. Auch in der Landesregierung gebe es Überlegungen, den Schülern mehr Unterricht zuzumuten, berichtet der "Tagesspiegel" und zitiert eine Sprecherin der Schulverwaltung: "Die Option einer Ausweitung der Stundentafel ist noch aktuell."

Schon 2009 hatten die Kultusminister eine stärkere politische Bildung in den Schulen vereinbart und ein Programm zur "Stärkung der Demokratieerziehung" beschlossen. "Erziehung für die Demokratie ist eine zentrale Aufgabe für Schule und Jugendbildung - Demokratie und demokratisches Handeln können und müssen gelernt werden", heißt es in der Erklärung.

Gemeinschaftskunde erst ab Klasse 9

Doch wie die einzelnen Bundesländer diesen Plan umsetzen, ist höchst unterschiedlich. Schon die Benennung des Fachs ist nicht einheitlich, und der beispielhafte Blick auf die Stundentafeln in der 8. Klasse des Gymnasiums zeigt, wie wenig Einigkeit darüber herrscht, was unter stärkerer Demokratieerziehung zu verstehen ist.

In Berlin sind - bisher - zwei Schulstunden pro Woche für die Fächer Geschichte und Sozialkunde vorgesehen.

In Nordrhein-Westfalen sollen zwölf Wochenstunden auf die Zeit zwischen der 7. und der 9. Klasse verteilt werden - und zwar in den Fächern Geschichte, Erdkunde und Politik. Rein rechnerisch wären das ebenfalls zwei Wochenstunden in der 8. Klasse, aber die umfassen zusätzlich auch den Erdkundeunterricht.

Auch Hessen gibt eine Stundenzahl für die Klassen 7 bis 9 vor. Hier sind es allerdings 17 Stunden für Geschichte, Politik/Wirtschaft und Erdkunde.

In Sachsen ist bis zur 8. Klasse überhaupt kein Unterricht in Gemeinschaftskunde vorgesehen, allerdings zwei Wochenstunden in Geschichte. Gemeinschaftskunde wird erst ab Klasse 9 unterrichtet. "Der Stellenwert des Faches ist im Vergleich der Bundesländer einer der geringsten", sagt Anja Besand, Professorin für politische Bildung an der TU Dresden.

Mehr Politikunterricht findet auch Moritz Peter Haarmann gut, selbst Lehrer und Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB). "Man muss aber aufpassen, in welcher Form unterrichtet wird", sagt Haarmann: Die Kombination etwa als Fach "Politik und Wirtschaft" sei "grundsätzlich zu begrüßen", dürfe aber nicht dazu führen, dass es nur noch um Fragen der Wirtschaft gehe.

Tatsächlich zeigt sich immer wieder, dass Schüler grundlegende politische Fragen nicht einschätzen oder beantworten können.

"Baden-Württemberg ist ein abschreckendes Beispiel", so Moritz Peter Haarmann: "Da findet im Fach Wirtschaft kaum politische Bildung statt, etwa zu Arbeitnehmerrechten. Im Mittelpunkt steht fast ausschließlich Wissen zu Unternehmensgründungen und eigenem unternehmerischem Handeln." Politische und wirtschaftliche Bildung werde damit auf Entrepreneurship reduziert.

Der homo oeconomicus sei aber nicht das Ziel schulischer Bildung, sagt DVPB-Geschäftsführer Haarmann und verweist auf das Berliner Schulgesetz. "Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten", heißt es da. Die Schüler sollten in die Lage versetzt werden, "das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten."

Die im DVPB organisierten Lehrer fordern deshalb ein bundesweites Pflichtfach für politische Bildung an allen Schulen ab Klasse 5 mit zwei Wochenstunden. Nur: Woher die zusätzlichen Stunden kommen sollen, sagt auch die DVPB nicht. Die Debatte um die richtige Fächerverteilung im Stundenplan geht also weiter.