Quiz zur Bildung weltweit Wo geht's denn hier zur Schule?

"Bildung gibt uns die Werkzeuge - die ökonomischen, sozialen, technischen, sogar die ethischen - um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", schreibt der Beauftragte für Nachhaltigkeit der Uno, Jeffrey Sachs, im Vowort zum Globalen Bildungsbericht 2016.

Bildung ist die Basis, um eine nachhaltige Lebensweise in allen Lebensbereichen zu erreichen, so der Bericht. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Mädchen und Jungen kostenlosen, gleichberechtigten qualitativ hochwertigen Zugang zu Bildung bekommen, heißt es in den Uno-Nachhaltigkeitszielen, die SPIEGEL ONLINE in der "Expedition ÜberMorgen" analysiert.

Erkunden Sie im Quiz die Welt der Bildung: Wie weit ist der Weg noch, um das Ziel zu erreichen? Mit jeder Antwort bekommen Sie weitere Informationen auf der Weltkugel angezeigt. Klicken Sie hierfür auf "Los geht's"!

