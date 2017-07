Vater, Vater, Kind "Im Standesamt habe ich Blumen gestreut"

SPIEGEL ONLINE: Raphael, du bist bei zwei homosexuellen Vätern aufgewachsen. Gibt es Situationen, in denen du eine Mutter vermisst?

Raphael: Ich war erst zwei Jahre alt, als meine Väter die Pflegschaft für mich übernommen haben. Ich erinnere mich also nicht daran, wie es ist, eine Mutter zu haben. Für mich sind meine Väter die einzigen Eltern, die ich kenne. Ich kann über alles mit ihnen sprechen. Obwohl ich nicht mit einer Mutter aufgewachsen bin, habe ich viele Frauen in meinem nahen Umkreis, wie Omas, eine Tante und meine leibliche Schwester ist deutlich älter als ich. Zu ihr habe ich ein sehr enges Verhältnis.

SPIEGEL ONLINE: Wie normal ist ein Familienleben mit zwei Vätern?

Raphael: Total normal (lacht). Ich kann mich auch nicht an eine Situation erinnern, in der es von Vorteil oder von Nachteil war, zwei Väter zu haben. Meine Väter, mein jüngerer Bruder und ich streiten uns auch mal und ich möchte auch mal was gegen den Willen meiner Eltern durchsetzen. Natürlich haben mich meine Eltern anders erzogen, aber das trifft doch auf jede Familie zu. Ich bin beispielsweise vielleicht toleranter als andere. Es kommt doch aber vor allem darauf an, dass ein Kind gefördert und geliebt wird und das werde ich von meinen Eltern auf jeden Fall.

SPIEGEL ONLINE: Wie reagieren Freunde oder Mitschüler, wenn sie erfahren, dass du zwei Väter hast.

Raphael: Als ich klein war, war das nie ein Problem. Kinder achten nicht darauf, ob jemand nun ein oder zwei Väter hat. Die wundern sich nicht darüber. Als ich älter wurde, war es eher ein Thema. Aber ich habe zum Glück nie negative Erfahrungen gemacht. Wenn mich jemand danach gefragt hat, habe ich es erklärt und dann hat derjenige das auch akzeptiert.

SPIEGEL ONLINE: Nun bist du ausgerechnet in die CDU eingetreten - eine Partei, die mehrheitlich gegen eine Ehe für alle gestimmt hat. Wie passt das zusammen?

Raphael: Ich fühle mich in der CDU am besten aufgehoben, auch wenn ich bei der gleichgeschlechtlichen Ehe eine andere Meinung vertrete, als die meisten CDU-Mitglieder. Ich finde, dass muss man in einer Partei auch aushalten können. Menschen sind schließlich verschieden.

SPIEGEL ONLINE: Wie reagieren andere CDU-Politiker auf dich?

Raphael: Da ich erst seit einigen Wochen in der CDU bin und kein offizielles Amt bekleide, wissen die meisten gar nicht, dass ich zwei Väter habe. Aber ich denke, dass es auch dort kein großes Thema sein wird.

SPIEGEL ONLINE: Der Bundestag hat mehrheitlich für ein Recht auf eine gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt. Was verändert sich dadurch für deine Familie?

Raphael: Wir haben noch nicht über die Konsequenzen gesprochen. Meine Eltern haben seit 2005 eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Ich erinnere mich noch an den Tag, obwohl ich damals noch ganz klein war. Ich hatte damals im Kindergarten ein Geschenk für die beiden gebastelt und im Standesamt Blumen gestreut. Ob die beiden trotzdem nochmal heiraten wollen, weiß ich nicht.