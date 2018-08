Quiz Wie gut sind Sie in Rechtschreibung?

Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz.

Das ß entschärft, das ph verpufft und dann die Sache mit der Getrennt- und Zusammenschreibung: Die deutsche Rechtschreibreform war ein Kraftakt, um die feinziselierten Schreibregeln des Deutschen zu glätten, sagen die Fans. Sie war ein Schmarrn, der alle nur verwirrt hat, sagen die anderen.

Die Reform jährt sich nun zum 20. Mal, am 1. August 1998 trat sie in Kraft. Und auch wenn sie 2004 nochmal reformiert wurde, sorgt sie bis heute bei vielen Deutschen für Schnappatmung. Oder gerade wegen dieser Korrektur? Viele Merkwürdigkeiten wurden zurückgenommen, was die Verwirrung teils verschlimmerte.

Nur einer gibt sich heute zufrieden, der frühere Vorsitzende des Rates für deutsche Rechtschreibung, Hans Zehetmair (CSU). Zwischenzeitlich war er da selbstkritischer, aber nun blickt er positiv auf die "aufregende Zeit" zurück. Na, immerhin er.

Aktuell wird wieder an neuen Regelungen gewerkelt. Das kann man mit Sicherheit sagen, denn alle paar Jahre gibt es kleinere Änderungen. Mit Kloppern wie "Ketschup und Majonäse", die vor 20 Jahren zur Eindeutschung des Pommesbudengeschäfts führen sollten, ist aber nicht mehr zu rechnen.

Bleibt die Frage: Blicken Sie noch durch? Testen Sie's hier im Quiz!

Ein Teil der Fragen ist diesem Buch entnommen: