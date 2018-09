"Unsere Kinder schreiben nicht richtig. Machen wir etwas in unserem Unterricht falsch?" Dieser besorgte Anruf einer Grundschuldirektorin war an der Universität Bonn Anlass für eine neue Studie zum Rechtschreib-Unterricht.

So berichtet es die Leiterin der Untersuchung, Una Röhr-Sendlmeier. Mit einem Team von Wissenschaftlern untersuchte sie umfassend Rechtschreibleistungen von rund 300 Kindern aus Nordrhein-Westfalen, die mit einer dieser drei Methoden Schreiben lernten:

SPIEGEL ONLINE: Frau Röhr-Sendlmeier, das zentrale Ergebnis der Studie ist: Schüler, die nach der Fibel-Methode lernen, machen deutlich weniger Rechtschreibfehler als andere. Wie erklären Sie sich das?

Una Röhr-Sendlmeier: Kinder lernen beim Fibel-Lehrgang sehr strukturiert, und auch Lehrer bekommen klare Vorgaben an die Hand. Das ist der grundsätzliche Unterschied zur "Rechtschreibwerkstatt" und zu "Lesen durch Schreiben".

SPIEGEL ONLINE: Kann es nicht sein, dass einige Kinder zu Hause einfach besser gefördert werden als andere?

Röhr-Sendlmeier: Diese Tatsache haben wir in unserer Studie gezielt berücksichtigt und in den Auswertungen kontrolliert. Wir haben Vorkenntnisse der Kinder kurz nach der Einschulung erfasst, zum Beispiel, ob sie bei dem Wort Kro-ko-dil erkennen können, dass es drei Silben hat, ob sie den Lautstrom unterteilen und Laute grafischen Symbolen zuordnen können. Das ist ja das Grundprinzip unserer Alphabetschrift. Wir haben festgestellt: Kinder haben sehr unterschiedliche Vorkenntnisse, das wirkt sich bis ins dritte Schuljahr aus. Aber: Die Ungleichheit wird mit der Fibel-Methode weitgehend ausgeglichen.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern?

Röhr-Sendlmeier: Schüler, die zu Hause weniger Anregungen bekommen, und Schüler, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, profitieren sehr von dem strukturierten Lernprinzip und dem Vorgehen vom Einfachen zum Komplexen. Fast alle Kinder, die mit einer Fibel Rechtschreibung gelernt haben, schneiden gut ab. (Mehr zu den Ergebnissen lesen Sie hier.)

SPIEGEL ONLINE: Es gibt aber auch Schüler, die bei den anderen Methoden sehr gute Ergebnisse erzielen. Vielleicht hängt der Lernerfolg auch vom Unterricht insgesamt ab?

Die Studie

An der Studie zur Rechtschreib-Didaktik der Universität Bonn nahmen insgesamt 3084 Grundschüler aus zwölf Schulen in Nordrhein-Westfalen über vier Jahre seit 2013 teil. 292 Kinder wurden umfangreicher untersucht. Sie wurden zu Beginn der ersten Klasse ausführlich auf Vorkenntnisse getestet. Ergänzend wurden in Vergleichsdaten von insgesamt 684 Fibel-Kindern, 511 „Lesen durch Schreiben“, und 1889 Rechtschreibwerkstatt-Kinder erhoben. Die Untersuchung führten Tobias Kuhl und Una Röhr-Sendlmeier mit einem Team am Institut für Psychologie an der Universität Bonn durch. Ergebnisse wurden auf zwei Fachtagungen vorgestellt. Die gesamte Studie soll im Rahmen einer Dissertation veröffentlicht werden.