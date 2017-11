Unterschriftenaktion 15.100 Menschen fordern Rettung der Schreibschrift

Die Kultusminister sollen dafür sorgen, dass Grundschülern wieder bundesweit die Schreibschrift beigebracht wird. Das fordern Sprachaktivisten - und übergaben nun in Stuttgart rund 15.100 Unterschriften an die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Susanne Eisenmann.

Wie die Zeitung "Deutsche Sprachwelt" am Freitag mitteilte, erfolgte die Übergabe bereits in der vergangenen Woche. Eisenmann habe die mehrere Ordner umfassende Liste "erfreut" entgegengenommen, sagte Chefredakteur Thomas Paulwitz. Die Unterschriften habe man in den vergangenen Jahren bundesweit gesammelt, zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse.

Hinter der Aktion "Rettet die Schreibschrift" stehen neben der "Deutschen Sprachwelt" die Aktion Deutsche Sprache (ADS) und die Neue Fruchtbringende Gesellschaft (NFG). Weitere 2100 Unterschriften hatten die Initiatoren der KMK bereits vor einigen Jahren übergeben.

Die Schreibschrift ist an deutschen Schulen seit einigen Jahren auf dem Rückzug und zum Beispiel in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen nicht länger verpflichtend in den Lehrplänen verankert. Viele Schulen setzen stattdessen auf die sogenannte Grundschrift, bei der die Kinder Druckbuchstaben beim Schreiben verbinden.

Diese Schrift ist umstritten. Neben Baden-Württemberg seien auch Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein wieder davon abgerückt, heißt es in der Mitteilung der "Deutschen Sprachwelt". Kinder dürften nicht zu "Schreibstotterern" erzogen werden, indem ihnen die Aneignung eines Kulturguts vorenthalten werde.