Russland Lehrerin verliert Job wegen Foto in kurzem Kleid - und bekommt viel Zuspruch

Weil sie im Internet Fotos von sich in Kleidchen und Stöckelschuhen postete, musste eine Lehrerin an ihrer Schule in Sibirien kündigen. Der Fall löste eine Debatte aus - und brachte der Frau einen neuen Job ein.