80-Kilometer-Schüler-Wanderung "Das sind höllische Qualen"

SPIEGEL ONLINE: Herr Knuchel, bei Ihren Wanderungen über Dutzende Kilometer bekommen die Schüler nicht nur Blasen an den Füßen, sondern sogar richtige Fleischwunden. Warum quälen Sie die Jugendlichen so?

Steve Knuchel: Die meisten Schulausflüge sind doch langweilig. Die Klassen gehen ins Museum oder besuchen Schlösser. Aber ich möchte die Schüler vor eine Herausforderung stellen, sie dazu bewegen, an ihre Grenzen zu gehen.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Knuchel: Weil es Schüler gibt, die nur noch auf ihr Smartphone schauen und nicht mehr dazu fähig sind, mit dem Rad in die Schule zu kommen. Ich wollte wissen, ob alle so verweichlicht sind oder es noch Kämpfer gibt.

Zur Person Steve Knuchel Steve Knuchel (38) unterrichtet am Oberstufenzentrum Wiedlisbach in der Schweiz die Fächer Mathematik, Physik, Geografie und Sport. Im nächsten Jahr will er mit seinen Schülern eine 100-Kilometer-Wanderung machen.

SPIEGEL ONLINE: Und?

Knuchel: Die Touren sind absolut freiwillig. Ich zwinge niemanden dazu, mitzukommen. Von 50 Schülern in der Jahrgangsstufe, alle zwischen 14 und 15 Jahre alt, beteiligen sich um die 20 an den Wanderungen, die ich einmal im Jahr anbiete. Und das, obwohl ich immer sage, dass das kein Spaß wird. Es wird lang und hart, wir werden stundenlang marschieren - eine körperliche und psychische Qual. Wenn die Leute zu mir sagen, ich sei verrückt, weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

SPIEGEL ONLINE: Was wollen Sie mit den Wanderungen erreichen?

Knuchel: Die Schüler sollen lernen, sich durchzubeißen. Natürlich ist das nicht schön, die Wanderungen bedeuten auch für mich höllische Qualen. Irgendwann ist mir alles egal. Aber ich muss weiter. Und irgendwie geht es dann doch. Es ist alles eine Kopfsache. Und wenn die Schüler nach 80 Kilometern das Ziel erreichen, wissen sie, was sie alles schaffen können - und dass immer noch mehr geht, als sie denken. Sie lernen sich bei den Wanderungen neu kennen.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie keine Angst davor, dass mal jemand zusammenbricht?

Knuchel: Das kann passieren. Aber es sind immer acht erwachsene Begleiter dabei, die die Jugendlichen im Blick haben. Wenn es jemandem nicht gut geht, machen wir Pause, wir trinken und essen. Und wenn es gar nicht mehr geht, haben wir auch eine Sanitätstrage dabei. Im schlimmsten Fall rufen wir einen Krankenwagen. Aber das ist noch nie vorgekommen.

SPIEGEL ONLINE: Beschweren sich die Eltern denn nicht über diese harten Wanderungen?

Knuchel: Ich sage ihnen ja, dass das kein Sonntagsspaziergang wird. Die Kinder werden nach der Wanderung erschöpft sein und mit großen Schmerzen zurückkommen. Die Eltern müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, wo all das drin steht. Wenn sich später jemand aufregt, kann ich darauf verweisen. Einige Eltern haben Bedenken: Am Ende müssen sie entscheiden, ob sie ihre Kinder mitgehen lassen oder nicht. Aber ich unternehme alles dafür, dass diese Herausforderung gelingen kann.

SPIEGEL ONLINE: Was machen Sie denn mit den Kindern, die vor Schmerzen kaum noch laufen können?

Knuchel: Ich zwinge niemanden dazu, weiterzugehen. Jeder Schüler kann jederzeit aufhören. Doch es entwickelt sich eine Eigendynamik. Niemand will der erste sein, der abbricht. Wenn jemand leidet, treibe ich ihn weiter an, aber ich tröste ihn natürlich auch. Ich sage dann immer, die anderen leiden ja genauso mit - auch die Erwachsenen. Es ist übrigens fast schwerer, die erwachsenen Begleiter davon zu überzeugen, mitzukommen. Die trauen sich so etwas weniger zu als die Schüler.

SPIEGEL ONLINE: Was sagen die Schüler im Nachhinein über die langen Wanderungen?

Knuchel: Wir reden danach in der Schule darüber. Die Schüler sind natürlich unglaublich stolz auf das, was sie geleistet haben. Im Nachhinein können sie darüber lachen, dass sie in gewissen Situationen nur noch geflucht und alle anderen beleidigt haben. Sie wissen jetzt, dass jeder anders auf extreme Belastungen reagiert.