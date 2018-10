Starke Schüler ziehen schwache Schüler nicht automatisch mit - im Gegenteil: Wer selbst nicht so gut im Unterricht ist, lässt sich von den guten Noten seiner Klassenkameraden eher verunsichern.

Das haben Bildungsforscher Ulrich Trautwein und seine Kollegen von der Universität Tübingen zusammen mit Forschern der University of Houston und der University of Illinois herausgefunden.

Der Effekt habe sich bereits in anderen Studien gezeigt, sagte Trautwein dem SPIEGEL. Neu sei allerdings, dass er auch 50 Jahre später noch messbar sei: Wer als Kind auf eine Schule mit sehr leistungsstarken Schülern ging und selbst eher durchschnittliche Noten hatte, verdiente später weniger und arbeitete in weniger angesehenen Berufen als jemand, der auf einer Schule mit schwächeren Schülern war.

Die Forscher werteten Daten einer Langzeitstudie in den USA aus. Rund 380.000 Schülerinnen und Schüler von High Schools nahmen im Jahr 1960 an standardisierten Tests teil. Etwa 85.000 konnten nach elf Jahren und 2.000 von ihnen nach 50 Jahren erneut befragt werden.

Der ständige Vergleich mit besseren Mitschülern setzte einigen Schülern dabei offenbar nachhaltig zu. "Das sind dramatische Erfahrungen, die sich ins Gedächtnis einzubrennen scheinen", sagte Trautwein. Diese "seelischen Wunden" in der Kindheit führten dazu, dass junge Menschen ein geringeres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelten - mit langfristigen Folgen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Psychological Science" veröffentlicht.