Schulexperiment in der Schweiz Lehrer vergeben Farben statt Noten

SPIEGEL ONLINE: Herr Ettlinger, an Ihrer Schule bekommen die Drittklässler Klassenarbeiten mit Farben statt mit Noten zurück. Warum sollte ein braunes Kästchen besser sein als eine Drei?

Ettlinger: Entscheidend ist die Haltung dahinter. Wenn ein Kind eine schlechte Note bekommt, hat es sofort das Gefühl, versagt zu haben. Und genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen lieber den Blick nach vorn richten, auf das Positive. Die Farbe Braun steht für 'Das klappt noch nicht. Ich brauche Hilfe.' Und genau so steht es auch unter dem Test. Die Farben ergänzen nur die schriftliche Rückmeldung.

SPIEGEL ONLINE: Die schlechteste Farbe ist Braun, die beste Gelb. Warum nicht Blau oder Lila?

Ettlinger: Die Farben sind an das Wachstum einer Pflanze angelehnt. Braun steht für die Erde - und aus der kann schließlich was Gutes gedeihen. Grün heißt: 'Das gelingt mir teilweise. Ich muss noch üben'. Dann kommt Orange für 'Das kann ich schon gut' und Gelb für 'Das beherrsche ich'. Bei uns bekommt jeder Schüler zum Schulanfang eine Sonnenblume geschenkt, deshalb liegt dieses Farbschema nahe.

SPIEGEL ONLINE: Und was sagen die Lehrer dazu?

Ettlinger: Die Idee kam ja aus dem Kollegium! Der neue Lehrplan des Kantons St. Gallen erfordert eine neue Beurteilungspraxis. Er basiert auf Kompetenzen, die sich die Schüler Stufe für Stufe aneignen. Bisher war es den Lehrern selbst überlassen, ob sie Klassenarbeiten benoten oder eine andere Art der Rückmeldung geben. Ein Kollege hatte das System mit den Wortrückmeldungen unterstützt durch Farben ausprobiert und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist besonders kindgerecht. An anderen Schulen werden zum Beispiel Smileys verteilt, aber da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil ein trauriges Gesicht auch wieder negativ ist.

SPIEGEL ONLINE: Warum müssen die Schüler denn so in Watte gepackt werden?

Ettlinger: Es geht darum, Lernen mit etwas Positivem zu verbinden und den Kindern zu zeigen: Auch, wenn deine Leistung jetzt nicht so gut war, kann sie das nächste Mal prima sein. Und am Jahresende stehen im Zeugnis ja auch weiterhin Noten.

SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht ein Schock für die Schüler?

Ettlinger: Die Rückmeldungen mit Worten und Farben gibt es erst seit diesem Schuljahr, insofern konnten wir da noch keine Erfahrungen machen. Ein Schock sollte das Zeugnis aber auf keinen Fall sein und wird es bestimmt auch nicht. Die Schüler wissen ja, wo sie stehen.

Noten für Grundschüler? So sieht es in Deutschland aus

Ab welcher Klassenstufe werden Noten vergeben?

Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern werden Noten in der Regel erst ab dem Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 2 erteilt. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen ab Klasse 3. Ausnahmen sind allerdings möglich. In Bremen und Hamburg gibt es "Lernentwicklungsberichte" statt Zeugnisse. Schulen in Bremen brauchen eine Genehmigung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft, wenn sie Dritt- und Viertklässler benoten wollen.

Können Eltern mitbestimmen, ob es Noten gibt?

Ja, zumindest in Grundschulen in Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 kann in Berlin die Klassenelternversammlung mehrheitlich beschließen, dass statt Noten weiterhin verbale Beurteilungen vergeben werden. In Brandenburg können in den Jahrgangsstufen 2 bis 4 auf Beschluss der Mitglieder der Klassenkonferenz und der Elternversammlung schriftliche Informationen zur Lernentwicklung an die Stelle der Noten treten. Und in Schleswig-Holstein entscheiden die Schulkonferenzen der Schulen, in denen auch Eltern vertreten sind, darüber, ob sie notenfreie Grundschulen möchten.