Vor den Sommerferien Bildungsministerin für Polizeieinsätze gegen Schulschwänzer

Das Verständnis für Eltern, die mit ihren Kindern schon vor dem offiziellen Ferienbeginn in den Urlaub fahren, ist bei Anja Karliczek begrenzt. "In Deutschland herrscht Schulpflicht, und Regeln müssen eingehalten werden", sagte die Bundesbildungsministerin der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

"Wenn wir billigere Flüge in die Ferien als Grund für Abwesenheit akzeptieren würden, hätte das eine Erosion zur Folge", so Karliczek. Im Kampf gegen das Schwänzen vor Ferienbeginn hält die CDU-Politikerin notfalls auch Einsätze der Polizei für angemessen. Es sei zwar eine "straffe Geschichte", wenn die Polizei wie in Bayern Eltern mit schwänzenden Kindern an Flughäfen stelle. "Aber wenn Kinder notorisch schwänzen, werden sie auch von der Polizei abgeholt", sagte Karliczek.

Auch in Nürnberg hatte es im Mai solche Kontrollen gegeben. Und Schulleiter berichten immer wieder von mehr oder weniger einfallsreichen Entschuldigungen, mit denen Eltern versuchen, ihre Kinder schon ein paar Tage vor den Ferien vom Unterricht zu befreien.