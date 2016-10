Ski-Rabatt für Lehrer in Österreich "Keine Bestechung, sondern Investition"

Wer in Bayern oder Österreich zur Schule gegangen ist, hat das Skifahren bereits in der Schule gelernt. Skikurse gehören dort vielerorts zum festen Programm der Klassenfahrten.

Allerdings sind sie in Österreich ein wenig aus der Mode gekommen - beklagt zumindest die dortige Wintersportindustrie. Ihre Lobbygruppe Allianz Zukunft Winter will deshalb allen österreichischen Lehrern 40 Prozent Rabatt auf neue Skier und Skischuhe gewähren. Aber das hat der österreichische Rechnungshof nun untersagt.

Das sei ein "klarer Verstoß gegen das Dienstrecht", so die Begründung der Behörde laut einem Bericht des ORF. Der Hintergrund ist ein strengeres Antikorruptionsgesetz, das in Österreich seit 2013 gilt. Beamte, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und in staatsnahen Betrieben wie etwa der Post dürfen demnach nur Geschenke bis zu einem Wert von 100 Euro annehmen.

Seit ihrer Einführung kritisieren Schulen die Regelung. So wurden anfangs Verträge mit Schulfotografen unter die Lupe genommen, dann die Freiplätze für Lehrer, die bei Schulfahrten selbstverständlich waren. Die Schuldirektoren beklagen seither steigende finanzielle Lasten, denn mit den Freiplätzen haben vor allem die Schulen bei den Reisekosten gespart.

Lehrer leisten "Gratisüberstunden" im Skikurs

Der Rabatt der Skiindustrie sollte sich nun direkt an die Lehrer richten, was laut Rechnungshof Bestechung ist. Die Allianz Zukunft Winter sieht das anders - sie will einen Trend wenden, denn immer häufiger entscheiden sich Schulen lieber für Auslandsreisen, Sport- oder Projektwochen statt für Skikurse.

Lehrer, die Skikurse organisieren, würden laut dem Verband "bestraft", denn sie leisteten Gratisüberstunden und hätten finanzielle Belastungen, weil sie ihre Ausrüstung privat kaufen müssen. Der Rabatt sei daher keine Bestechung, sondern eine "Investition in die Zukunft des Wintersports".

Die Skilobby hofft nun auf Ausnahmeregelungen. Denn vor Monaten legte sich die Landeshauptleutekonferenz, in der sich die Hauptleute der neun österreichischen Länder informell treffen, darauf fest, Schulskikurse besser zu fördern.

Auch in Deutschland geben immer wieder Korruptionsregelungen für Lehrer Anlass zu Streit. Im vergangenen Jahr zum Beispiel musste eine Berliner Lehrerin eine Geldauflage von 4000 Euro zahlen, weil sie von ihrem Abiturkurs ein zu teures Abschlussgeschenk angenommen hatte. Die Schüler hatten zusammengelegt, um der Lehrerin mit einer Skulptur für ihren Einsatz zu danken. Freiplätze bei Klassenfahrten müssen in der Regel zur Kostenminderung für die Schule oder die gesamte Gruppe eingesetzt werden.