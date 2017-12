Lesen lernen So können Eltern ihren Kindern helfen

Viele Eltern können oder wollen es nicht glauben, aber fast jedes fünfte Kind im Alter von zehn Jahren in Deutschland kann nicht richtig lesen. Viele Schüler werden damit erhebliche Probleme in der weiterführenden Schule bekommen, heißt es in der aktuellen Iglu-Lesestudie, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Wie gut Grundschulkinder lesen können, hängt dabei auch stark von ihrem Elternhaus ab: Je mehr Bücher eine Familie zu Hause hat, umso leichter fällt es den Kindern. Diese sozial bedingten Leistungsunterschiede haben seit 2001 sogar noch zugenommen - offenbar schaffen es Grundschulen nicht, mit ihrer Arbeit für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.

"Lesen lernen ist ein hochkomplexer Vorgang", sagt Stephanie Jentgens, die bei der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid den Fachbereich Literatur leitet. Leseanfänger müssen erst einmal die Verknüpfung von Laut und Buchstabe hinbekommen, dann die Laute zu einem Wort zusammensetzen. Und schließlich geht es darum, die Bedeutung des Wortes, des Satzes und des ganzen Textes zu erfassen. Für viele Kinder ist dieser Weg alles andere als einfach.

Wie können Eltern ihre Kinder beim Lesen lernen unterstützen?