Betreuung von unter Dreijährigen Immer mehr Kleinkinder gehen in eine Kita

Eltern nutzen zunehmend den Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder. Am 1. März dieses Jahres wurden rund 763.000 Kinder unter drei Jahren in einer Kita, einer Krippe oder von einer Tagesmutter betreut, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nahm die Anzahl der betreuten Kleinkinder mit etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zu. In Mecklenburg-Vorpommern war der Zuwachs mit einem Plus von 1,9 Prozent am geringsten. Der Grund: Die Betreuungszahlen sind in den neuen Bundesländern seit Jahrzehnten vergleichsweise hoch. Daher fiel die Steigerung dort geringer aus.

Im März 2017 gab es in Deutschland 55.266 Einrichtungen wie Kitas oder Krippen, mehr als 85 Prozent der Kinder waren dort untergebracht. 15 Prozent der Eltern vertrauten ihr Kind einer von 43.951 Tagespflegepersonen an.