Manipuliertes Jahrbuch Donald Trump schaltet sich in Schulstreit ein

"Danke, Wyatt und Montana", schreibt US-Präsident Donald Trump auf Facebook. Die beiden Jugendlichen aus dem US-Bundesstaat New Jersey seien "zwei junge Amerikaner, die keine Angst hätten, sich für das einzusetzen, an das sie glauben." Und das ist in diesem Fall: Donald Trump selbst.

Denn an der Highschool von Wyatt und Montana war es vor einer guten Woche zu einem Eklat gekommen, als das Jahrbuch der Schule erschienen war. Wyatts Foto war nachträglich so zugeschnitten worden, dass Trumps Name auf seiner Weste nicht mehr zu lesen war.

Die Eltern vermuteten Zensur, doch die Schulaufsichtsbehörde beschwichtigte: Der Bildausschnitt sei nur geändert worden, damit das Foto zu denen der anderen Schüler passe.

Wyatts Schwester Montana soll ihrerseits einen Satz von Trump ins Jahrbuch geschrieben haben, der nicht gedruckt wurde. Auf dem Foto eines weiteren Jungen waren Trumps Name und Wahlkampfslogan nachträglich wegretuschiert worden.

Der für das Jahrbuch zuständige Lehrer wurde daraufhin suspendiert, das Buch soll nun neu gedruckt werden. Wieso die Fotos verändert und das Zitat gestrichen worden waren, ist nach wie vor unklar.

Das hielt Trump aber nicht davon ab, die Schüler überschwänglich zu loben. Die Kampagne "Make America Great Again" funktioniere "wegen großartiger Menschen wie euch", schrieb Trump auf Facebook.

Trumps Kampagnenchef Michael Glassner schickte ein Paket an die Geschwister mit Mützen, Shirts und anderen Artikeln der Kampagne, die die beiden "im großartigen Staat New Jersey" tragen könnten - "und wo immer euch das Leben hinführt". "Im Namen von Präsident Trump und Vizepräsident Pence" dankte er den Schülern "für ihre Unterstützung" und kritisierte die "Zensur".

Warum der US-Präsident den dritten Jugendlichen, dessen Bild laut Schulaufsichtsbehörde als einziges eindeutig absichtlich manipuliert worden war, nicht ebenfalls lobte, ist unklar.