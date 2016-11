Timss-Studie Deutsche Grundschüler haben ein Mathe-Problem

Alle kennen Pisa. Aber für ihr Teilgebiet ist die Timss-Studie ebenso interessant: Sie misst und vergleicht die Leistungen von Schülern im Fach Mathe und in den Naturwissenschaften, und zwar jeweils zum Ende der vierten Klasse. Am Dienstag wurde die aktuelle Timss-Studie mit Ergebnissen von 2015 vorgestellt.

Das wichtigste Ergebnis: Die Grundschüler in Deutschland haben Probleme mit Mathe. Und sie sind im Vergleich zur Vorgängerstudie von 2011 sogar weiter abgerutscht, sie liegen nun auf dem Niveau von 2007. Immerhin: In den Naturwissenschaften konnte der Stand der Vorjahre etwa gehalten werden.

In Mathematik liegt Deutschland damit nun unterhalb des EU-Durchschnitts, in Naturwissenschaften knapp darüber. Nur jeder Zwanzigste Schüler in der Bundesrepublik erreicht die höchste von fünf Kompetenzstufen.

Besonders besorgniserregend finden die Studienautoren das untere Ende des Leistungsspektrums: "Trotz eines guten Mittelfeldes haben wir auch um die 20 Prozent unterhalb der Kompetenzstufe 3", sagt der Dortmunder Bildungsforscher Wilfried Bos, der die Studie mitverantwortet. Diese Schüler seien nicht fit für die weiterführende Schule.

Bos warnt deshalb die deutschen Bildungspolitiker davor, sich angesichts der kleinen Erfolge in den Vergleichsstudien der vergangenen Jahre zurückzulehnen. Dafür hätte auch die Timss-Studie 2011 mit ihren besseren Ergebnissen schon keinen Anlass gegeben.

So kritisiert Bos neben den Leistungen deutscher Zehnjähriger außerdem, dass der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und Herkunft in Deutschland noch immer zu eng sei. Die Studie schließt daher mit der Forderung, leistungsschwache Schüler stärker als bisher und gezielt zu unterstützen. Nötig sei überdies die Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund.

"Timss" steht für "Trends in International Mathematics and Science Study". Seit 1995 wird die Studie im vierjährigen Turnus durchgeführt. Für die aktuelle Auflage wurden 300.000 Grundschüler in 50 Staaten und Regionen getestet. In Deutschland haben etwa 4000 Schüler an 200 Grund- und Förderschulen teilgenommen.

Die wichtigsten Ergebnisse für Mathematik:

In Mathematik liegt Deutschland mit 522 Punkten im Mittelfeld der Untersuchung.

21 Staaten und Regionen haben bessere Mathematikleistungen erzielt, darunter in der EU etwa Nordirland, Irland, Belgien, die flämische Gemeinschaft in Belgien, Portugal, Dänemark, Litauen, Finnland, die Niederlande, Ungarn und die Tschechische Republik.

Deutschland liegt damit leicht unter dem Schnitt der OECD-Staaten und der EU-Staaten, aber deutlich über dem internationalen Mittelwert.

Besonders gut sind deutsche Schüler im Umgang mit Daten und in Geometrie, besonders schwach in Arithmetik. Gut sind sie außerdem beim Lösen von Problemen, weniger gut beim Anwenden des Gelernten.

Die wichtigsten Ergebnisse für Naturwissenschaften:

In den Naturwissenschaften liegt Deutschland mit 528 Punkten deutlich in der oberen Hälfte des Rankings.

Deutschland liegt damit auf dem mittleren Niveau der OECD- und EU-Staaten.

19 Staaten und Regionen haben besser abgeschnitten als Deutschland, signifikant bessere Ergebnisse haben immerhin noch 15 Staaten, darunter in der EU zum Beispiel Finnland, Polen, Slowenien, Ungarn, Schweden und England.

Geht man nach Fächern, stechen die deutschen Schüler in keinem Fach besonders hervor, fallen allerdings in Geografie etwas ab. Ebenso unauffällig sind die kognitiven Anforderungsbereiche, also das Reproduzieren, das Anwenden und das Problemlösen.

Hier finden Sie eine Auswahl der Timss-Aufgaben, mit denen deutsche Schüler getestet wurden, sowie die Lösungen:

Timss-Leistungen 2015 in Mathematik Teilnehmer Punkte Singapur 618 Hongkong 615 Republik Korea (Südkorea) 608 Taiwan 597 Japan 593 Nordirland 570 Russische Föderation 564 Norwegen (5. Jgst.) 549 Irland 547 England 546 Belgien (Fläm. Gem.) 546 Kasachstan 544 Portugal 541 USA 539 Dänemark 539 Litauen 535 Finnland 535 Polen 535 Niederlande 530 Ungarn 529 Tschechische Republik 528 Vergleichswert OECD 528 Vergleichswert EU 527 Bulgarien 524 Zypern 523 Deutschland 522 Slowenien 520 Schweden 519 Serbien 518 Australien 517 Kanada 511 Internationaler Mittelwert 509 Italien 507 Spanien 505 Kroatien 502 Slowakei 498 Neuseeland 491 Frankreich 488 Türkei 483 Georgien 463 Chile 459 Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 452 Bahrain 451 Katar 439 Iran 431 Oman 425 Indonesien 397 Saudi-Arabien 383 Marokko 377 Kuwait 353 Timss 2015