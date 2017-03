TU Braunschweig Psychologe entwickelt Glückstraining für Lehrer

"Glückliche Menschen sind auch gesündere Menschen, und sie sind bessere Problemlöser", sagt Tobias Rahm, Psychologe an der Technischen Universität Braunschweig. Der Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Glück und besseren Leistungen sei wissenschaftlich nachgewiesen - und gelte auch für Lehrer.

Rahm hat deshalb ein Training zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens entwickelt. In den Kursen sollen die teilnehmenden Pädagogen lernen, ihre "Glücksanfälligkeit" zu erhöhen, indem sie mehr darauf achten, Schönes wahrzunehmen, dankbar für Positives sind sowie sich häufiger gute Taten vornehmen.

Dahinter steht ein größeres Forschungsprojekt, dessen Auswertung noch nicht abgeschlossen ist. Erste Ergebnisse bei Studierenden seien aber vielversprechend, sagte Rahm: "Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden sich auch drei Monate nach dem Training für glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben hielten als vorher."

Besser arbeiten, besser schlafen

Wenn am 20. März der von den Vereinten Nationen ausgerufene "Internationale Glückstag" begangen wird, ist das für den Braunschweiger Psychologen auch eine indirekte Anerkennung seiner Arbeit. Mittlerweile haben etliche Studien belegt, dass der Spruch "Jeder ist seines Glückes Schmied" tatsächlich zutrifft: Internationalen Untersuchungen zufolge liegt die Veranlagung zum Glücklichsein zu etwa 50 Prozent in den Genen.

Nur 10 Prozent machen die Lebensumstände aus. "Ein neuer Job, ein neues Auto oder ein neuer Fernseher tragen nicht viel zum langfristigen Glück bei", sagt Rahm. Dagegen liege der persönliche Gestaltungsspielraum bei 40 Prozent. Wie die gezielt genutzt werden können, will er Lehrkräften in den von ihm entwickelten Trainingseinheiten beibringen.

Getestet wurden die vierwöchigen Kurse bereits mit über 150 Studenten. Zum Auftakt verteilt Rahm ein Heft mit einer Übung: 14 Tage lang soll jeder am Abend drei gute Dinge des Tages aufschreiben und jeweils anfügen, was sein persönlicher Beitrag zum Gelingen war. "Das reicht von großen Dingen wie erfolgreichen Prüfungen über positive Erlebnisse mit anderen bis hin zu kleinen Sachen wie Sonne genießen oder Eichhörnchen beim Klettern zuschauen." Andere Forscher hätten herausgefunden, dass sich diese abendliche Reflexion sogar positiv auf den Schlaf auswirkt.

Pilotversuch soll Alltagstauglichkeit beweisen

Glück definieren Psychologen als subjektives Wohlbefinden, gekennzeichnet vom häufigen Auftreten positiver Gefühle und seltenem Auftreten negativer Emotionen. Um dies zu messen, haben die Braunschweiger Forscher die international anerkannte Messskala Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) ins Deutsche übersetzt. Erste Ergebnisse bei den Studenten zeigen laut Rahm, dass das Training funktioniert. Ende April beginnt ein Pilotversuch mit Lehrkräften an einem Braunschweiger Gymnasium.

Während Rahm beim Individuum ansetzt, hat Johannes Hirata das große Ganze im Blick. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Osnabrück glaubt, dass auch auf gesellschaftlicher Ebene dem Glück mehr Raum gegeben werden müsse.

Es gehe darum, die Wirtschaft in den Dienst des Glückes der Menschen zu stellen, sagt Hirata. "Ich bin der Überzeugung, dass es uns gut tun würde, wenn wir in Vollzeitjobs weniger arbeiten würden, vielleicht 30 Stunden pro Woche", so der Ökonom. "Wir hätten mehr Zeit füreinander, für unsere Kinder und für uns selbst, könnten die vielen Anforderungen besser unter einen Hut bringen und hätten so weniger Stress."