Studie zu Hausarbeit Mädchen arbeiten 160 Millionen Stunden mehr als Jungen

Im Vergleich zu Jungen verbringen Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren weltweit im Schnitt 40 Prozent mehr Zeit mit unbezahlter Hausarbeit. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Kinderhilfswerks Unicef zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober.

Die ungleiche Verteilung der Hausarbeit fängt demnach früh an und nimmt mit dem Alter der Kinder zu. Sind sie noch kleiner, zwischen fünf und neun Jahre, liegt der Unterschied bei 30 Prozent - oder weltweit 40 Millionen Stunden pro Tag.

Im Alter von zehn bis 14 Jahren arbeiten Mädchen demnach weltweit im Schnitt 50 Prozent mehr im Haushalt als gleichaltrige Jungen - oder 120 Millionen Stunden pro Tag. In Somalia werden sie im Vergleich zu anderen Ländern am stärksten eingespannt: 26 Stunden pro Woche.

Außerdem ist in dem afrikanischen Land die Ungleichheit zwischen Mädchen und Jungen am größten, ähnlich wie in Burkina Faso und im Jemen. Insgesamt verbringen in Nordafrika, Südasien und dem Mittleren Osten Mädchen der Studie zufolge im Schnitt doppelt so viel Zeit mit Hausarbeit wie Jungen.

"Mädchen opfern die Gelegenheit, ihre Kindheit zu genießen"

Die Mädchen kochen, kümmern sich um den Hausputz, passen auf kleinere Kinder auf oder betreuen ältere Menschen. Das seien Aufgaben, für die eigentlich Erwachsene verantwortlich sind und die wenig Wertschätzung erfahren, heißt es in dem Bericht.

Mädchen holen außerdem oft Wasser oder sammeln Feuerholz. Das kostet sie nicht nur Zeit. In einigen Ländern steige für sie damit auch das Risiko, auf dem Weg Opfer sexueller Gewalt zu werden, schreiben die Autoren der Studie.

Unicef wertete für die Studie bestehende Daten sowie Schätzungen für die weltweite Entwicklung bis 2030 aus. "Die Überlastung durch unbezahlte Hausarbeit beginnt früh und steigt, wenn die Mädchen erwachsen werden", kritisierte der Unicef-Sprecher Anju Malhotra.

Mädchen opfern damit wichtige Gelegenheiten, zu lernen, zu wachsen und einfach ihre Kindheit zu genießen, sagt er. "Die ungleiche Arbeitsverteilung zwischen Kindern verfestigt außerdem Geschlechterstereotype und eine Doppelbelastung von Mädchen und Frauen über Generationen hinweg."

Weniger Zeit zum Lernen

Wenn Mädchen kochen und putzen müssen, können sie weniger Zeit mit Freunden verbringen - und weniger lernen. Das Kinderhilfswerk Plan International mahnte anlässlich des Welt-Mädchentages, dass weltweit 62 Millionen Mädchen nicht zur Schule gingen.

Besonders betroffen seien Mädchen in vielen afrikanischen Ländern, denn in den ärmsten Ländern schließe nur gut die Hälfte aller Mädchen die Grundschule ab. Und nur jedes vierte Mädchen südlich der Sahara könne eine weiterführende Schule besuchen.

Das Hilfswerk Plan forderte die Bundesregierung dazu auf, mehr Geld in die Schulbildung von Mädchen in Entwicklungsländern zu investieren. 1,4 Milliarden Euro habe das Bundesentwicklungsministerium 2014 für Bildung ausgegeben, doch nur 126 Millionen Euro seien in die Grundbildung geflossen, heißt es im Plan-Mädchenbericht 2016.

"An Millionen Mädchen in Entwicklungsländern, die gar keine Möglichkeit haben, zur Grundschule zu gehen, geht das komplett vorbei", sagte Plan-Geschäftsführerin Maike Röttger. Über die Hälfte der Gelder werde für ausländische Studierende an deutschen Hochschulen ausgegeben.