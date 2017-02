Mein Lehrer, der Internetstar High Five mit Hüftschwung

Lehrer und Schüler gehen leicht in die Hocke, dann geht alles ganz schnell: Hände klatschen, ziehen und boxen, Hüften wackeln, am Schluss machen beide eine volle Drehung. Der Schüler geht in den Klassenraum, die Menschenschlange vor dem Lehrer rückt eine Person vor. Dann wiederholt sich das Spiel, aber mit gänzlich anderen Bewegungen.

Barry White jr. ist Lehrer in der fünften Klasse der Ashley Park Schule in der US-amerikanischen Stadt Charlotte, North Carolina. Und er begrüßt jeden seiner Schüler nicht nur mit High Five. Sondern mit einer durchchoreografierten Abfolge von Handschlägen und Tanzbewegungen. Das Programm ist bei jedem Schüler anders - und jeweils mit ihm gemeinsam entwickelt.

Was als Beschreibung kompliziert klingt, sieht in echt ganz leicht aus - und nach einem Mordsspaß:

Das ungewöhnliche Programm beschert dem Sprachlehrer gerade große Popularität, seit der Fernsehsender NBC einen Videobericht darüber ins Internet gestellt hat. Der Film wurde bis Donnerstagmittag bereits 30 Millionen mal abgespielt.

Doch warum macht White das? Ihm gehe es darum, eine gute Beziehung zu den Schülern aufzubauen. Das sei eine ganz wichtige Voraussetzung für den Unterricht, sagt er: "Trotzdem wird das oft unterschätzt oder übersehen." Dabei müssten sich die Schüler erst auf den Lehrer einstellen, bevor sie bereit seien, große Mengen an Lernstoff aufzunehmen.

Die individuelle Begrüßung sorgt für gute Laune bei Unterrichtsbeginn. Und für jeden Schüler, den er neu kennenlernt, nimmt White sich die Zeit, gemeinsam eine Begrüßung zu entwickeln. Dabei sollen die Schüler Bewegungen vorgeben, die etwas über sie und ihre Interessen aussagen. White ergänzt das dann, sodass am Ende eine gemeinsame Abfolge von Körperzeichen steht.

Vorbild LeBron James

White ist Fan der Basketballmannschaft Cleveland Cavaliers, und er hat mal beobachtet, dass LeBron James, der Star der Mannschaft, für jeden Vertrauten einen eigenen Handshake hat. Später testete er so einen Handshake mit einer Schülerin. Das sprach sich schnell herum - alle anderen wollten auch. Inzwischen hat er auch gemeinsame Handschläge mit anderen Lehrern und einigen Schülern anderer Klassen.

Seine Schule ist eine Title-I-Schule, an der mit Mitteln aus einem staatlichen Förderprogramm besonders viele Kinder aus armen Familien unterrichtet werden. "Viele meiner Schüler haben zu Hause keine guten Lernbedingungen", das Zuhause sei für sie oft ein Ort der Sorgen und Probleme. Die Schule sollen sie als Schutzraum wahrnehmen, wo sie sich entfalten können. Die persönlichen Moves drücken das aus und zeigen zugleich die Wertschätzung ihres Lehrers.

Sich so viele komplizierte Handschläge zu merken, findet White übrigens gar nicht schwer: "Das merken sich die Muskeln von alleine, wenn man es ein paar Mal gemacht hat."