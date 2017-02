Vermisstensuche auf Facebook Wo bist du, Mutter?

Ein unscheinbares Einfamilienhaus im Schweizer Kanton Aargau. Als er endlich vor der richtigen Tür steht, ist Marco nervös. Ein Hinweis hat ihn hierhergeführt. Jemand schrieb ihm den Ort und die Straße, in der eine ältere Frau wohnt, die den gleichen Nachnamen trägt wie er: Hauenstein. Ob das seine Oma sein könne?

Marco Hauenstein, 19, ist ein Pflegekind. Er kennt seine leiblichen Verwandten nicht. Von seiner Mutter weiß er nur, dass sie bei der Geburt heroinsüchtig war. Auf dem rechten Auge ist Marco deswegen blind. Als Baby musste er durch den Entzug, mehr als drei Monate, so hat er es in den Akten im Kinderheim gelesen, in dem er die ersten sechs Lebensjahre verbracht hat. Dort fand er auch einen Kommentar des behandelnden Arztes: Es sei der schlimmste Drogenentzug, den dieser je bei einem Säugling erlebt habe.

Privat Marco als Baby mit seiner Mutter Gina

"Ich bin nicht hässig auf sie", sagt Marco in Schweizer Mundart. Nicht hässig, das heißt, er ist nicht sauer. Er sitzt in einem Café in Zug, 20 Minuten von Zürich entfernt, und trinkt einen Espresso. Er mag den Namen Hauenstein gar nicht so gern, erzählt Marco. Auf Facebook nennt er sich darum Schelling - so wie die Pflegefamilie, bei der er die meiste Zeit aufwuchs. Trotzdem will er wissen: Wer ist die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat? Was macht sie heute? Und: Warum ist sie einfach verschwunden?

