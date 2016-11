Während der Pause Schüler prügeln Elfjährigen krankenhausreif

Ein elfjähriger Junge ist an einer Schule in Thüringen verprügelt und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Drei Mitschüler im Alter von 13 bis 16 Jahren hätten während der Pause auf ihn eingeschlagen, teilte die Polizei am Montag in Saalfeld mit.

Weshalb es zu der Auseinandersetzung an der Schule im Ort Schleiz kam, wisse man noch nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Die Schule habe die Erziehungsberechtigten informiert, die mit dem Jungen in die Klinik gefahren seien. Dort sei er auf der Kinderstation aufgenommen worden.

Zu der Prügelei kam es bereits am Freitag. Die Kopfverletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte die Sprecherin. Ob der Junge inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, könne man nicht sagen. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Ende September war ein zwölfjähriger Junge in Euskirchen bei einer Prügelattacke auf dem Schulgelände lebensgefährlich verletzt worden. Ein 14-jähriger Mitschüler steht im Verdacht, auf ihn eingeschlagen zu haben.