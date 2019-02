Sie können ihren Namen tanzen, aber nicht rechnen. Solche Klischees über Waldorfschüler halten sich hartnäckig. Schon vor Jahrzehnten soll im Familienclan Piëch, der eins der größten Autoimperien in Deutschland prägte, über den Unterricht gelästert worden sein: "basteln, häkeln, singen". Das zielte gegen Cousins aus der Porsche-Familie, die Waldorfianer oder "Waldis" waren.

In diesem Jahr feiern die Waldorfschulen ihr hundertjähriges Jubiläum. 1919 gründete der Besitzer einer Zigarettenfabrik in Stuttgart die erste Waldorfschule. Die Leitung übernahm der umstrittene Österreicher Rudolf Steiner. Seine Lehre prägt bis heute das Konzept an den 245 Freien Waldorfschulen in Deutschland.

Das Konzept: Bis zur Oberstufe gibt es keine Noten. Fächer wie Mathe, Deutsch und Geografie werden in mehrwöchigen Blöcken - "Epochen" - unterrichtet, und zwar bis zur achten Klasse in der Regel von einem einzigen Lehrer. Zusätzlich stehen Fächer wie Stricken, Gartenbau, Korbflechten und Eurythmie auf dem Stundenplan. Versprochen wird freieres, ganzheitlicheres Lernen als an anderen Schulen.

Aber: Das Modell spaltet die Gemüter - in begeisterte "Waldis" und scharfe Kritiker. Sie zweifeln zum Beispiel an den Leistungsstandards der Waldorfschulen oder bemängeln, dass die steinersche Lehre an einigen Schulen zu dogmatisch umgesetzt werde. Die Waldorfschulen haben sich zudem wiederholt von rassistischen Äußerungen distanziert, die Rudolf Steiner zu Lebzeiten machte.

Überzeugte Waldorfianer dagegen schwärmen bis heute von ihrer Schulzeit, und viele Eltern überzeugt das Konzept. Waldorfschulen erleben Zulauf.

Zu den Absolventen gehören auch mehrere Prominente. Sie haben dem SPIEGEL von den schönsten und schlimmsten Momenten ihrer Schulzeit berichtet.